Какой срок грозит Бейбуту Шуменову за избиение мужчины с ребенком в ТРЦ Астаны

Экс-чемпиону мира о боксу Бейбуту Шуменову, устроившему драку в ТРЦ Астаны, грозит до двух лет лишения свободы. Об этом заявил адвокат потерпевшей стороны.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина бьет посетителя, которого на руках был маленький ребенок. Позже в МВД подтвердили, что нападавший - Шуменов.

Адвокат Канат Тлеужан потерпевшей стороны отмечает, что расследование начали проводить после резонанса. Однако заводить дело правоохранители не торопились.

"Неоднократные обращения, связанные с признаками того, что в действиях нападавшего усматривается состав уголовного правонарушения, оставлены без внимания. И только после того, как подключились средства массовой информации и данное видео стало достоянием общественности, последовала незамедлительная реакция. Со вчерашнего дня начато досудебное расследование", - цитирует адвоката Almaty.tv.

Сейчас пострадавшая сторона, по словам адвоката, ждет повестки в суд. Ребенку, оказавшемуся на руках у одного из участников драки, назначены медицинские экспертизы. Отмечается, что Шуменову может грозить до двух лет ограничения или лишения свободы.

Ранее в МВД сообщили, что по факту потасовки заведено дело по статье - "Хулиганство". Кроме того, в отношении участкового инспектора, "списавшего" это дело, начата служебная проверка.

Сам Шуменов прокомментировал случившееся. По его словам, его спровоцировали, а шумиха поднялась из-за неправильного ракурса на видео.

Напомним, инцидент произошел еще в середине июня в ТРЦ в Астане, но огласку получил только сейчас. Причем изначально, как сообщалось, участковый закрыл дело, но после того, как видео появилось в интернете, дело все-таки зарегистрировали.