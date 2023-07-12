Бейбут Шуменов назвал причину драки в ТРЦ Астаны и раскрыл подробности

Бывший чемпион мира по боксу Бейбут Шуменов в интервью корреспонденту Tengri Sport рассказал свою версию конфликта, произошедшего в одном из торгово-развлекательных центров Астаны.

По словам 39-летнего спортсмена, драка с мужниной произошла после ссоры детей в игровой зоне, а сам Шуменов столкнулся с агрессивной реакцией во время беседы.

"Я привез своего сына и супругу в Казахстан, они граждане США. Я хотел, чтобы он увидел родину и сам тут погулял. Мы пошли в Mega Silkway, ведь он любит играть в Happylon. Затем мы решили зайти в ресторан на втором этаже, чтобы перекусить, а в каждом ресторане есть своя игровая площадка. Мы с супругой заказали еду, а сын пошел играть на площадке. Через некоторое время мой сын пришел ко мне с жалобой, что его побили. Какой-то мальчик начал бить его по спине и тащить за ноги", - рассказал Шуменов в беседе с корреспондентом Tengri Sport.

По словам боксера, его ребенок испугался.

"Мой ребенок ничего не понял, ведь в Америке он такого никогда не видел. Моему сыну восемь лет, мы с ним как друзья. Мы не воспитываем его так, даже не повышаем голос, поэтому он испугался. Через несколько минут тот мальчик опять подошел к моему сыну и попытался ударить его по голове, а мой сын начал уворачиваться и убегать. Сын позже рассказал, что того мальчика забрал мужчина и показал на какого-то человека. Рядом с ним сидел другой мальчик, меньшего возраста. Я подошел к нему, чтобы спросить, его ли сын побил моего, на что он ответил "Да, и что? Что ты сделаешь?". Я немного не ожидал такого и опешил. Я подошел поближе со словами "Что ты вообще говоришь?" После чего он взял в руки прибор, чтобы ударить меня. Потом он понял, что в его руках не нож, отпустил ребенка и взял во вторую руку нож, попытался ударить меня и после атаки выбросил его. Будь на моем месте простой человек, он бы нанес ему серьезный вред здоровью", - добавил Бейбут.

Шуменов ссылается на эпизод инцидента, когда мужчина, держащий на руках ребенка, попытался ударить его ножом и именно этот момент спровоцировал спортсмена.

"Мне сразу крикнули, что в его руках нож и я увернулся, хотя на видео кажется, что он попал по мне. Мне показалось странным, что он использует маленького ребенка, как щит. Я попытался схватить этого мужчину сзади, чтобы он отпустил ребенка. Но он не отпускал, а защищался им. Какой отец так поступает? Если бы моей семье угрожало что-то, я бы спрятал их за собой. Я бы попытался бы остановить угрозу, а он использовал ребенка и пытался ударить меня ножом. На видео все видно. Я вспылил, когда увидел нож, поэтому попытался его обезвредить. Он выбросил его и опять взял ребенка, а я попробовал оттолкнуть его на диван, чтобы он отпустил ребенка и ему не был нанесен вред. После того, как приехала полиция, мы поехали в отделение", - уточняет известный боксер.

39-летний спортсмен рассказал о диалоге с полицейскими и высказался о другом участнике инцидента. "Уже в отделении мы узнали, что этот человек находится в Казахстане нелегально. Это мужчина является гражданином Кыргызстана. Я не понял того момента, что он не отпустил мальчика. Он использовал его, как защиту, потому что это не его сын. Если вы посмотрите на видео, там видно как он взял что-то в руки, понял что это не нож и выбросил. После этого он положил ребенка, нашел нож и сразу же попытался ударить меня. Разве адекватный человек так сделает?", - задается вопросом Бейбут.

Известно, что конфликт в ТРЦ был урегулирован в отделении полиции, а Шуменов рассказал о разговоре с матерью ребенка с площадки.

"Мать этих двоих детей говорит на чистом английском, она просила прощения у меня, моей супруги и сына. Там она нам рассказала, что ее сын имеет привычку бить и пинать окружающих, оказалось, что он аутист. В Есильском районном отделении полиции есть камеры, все записано. На видео распространившемся в сети фигурирует еще один человек, мужчина, который попытался разнять нас, в белой футболке. Его зовут Гани, он младший брат Болата Темирова (боксер легчайших весовых категорий, чемпион СССР, СНГ и Казахской ССР - прим. ред.), мне кажется, что именно он пытается раскачать и "похайповать" на этой теме. Изначально именно он попытался написать заявление, но его успокоили окружающие. Не я напал на того человека, на меня напал с ножом гражданин другой страны. Намерения Гани не чисты, и кажется работает его адвокат", - сказал Шуменов.

Супруга боксера написала встречное заявление. По словам Бейбута, в момент конфликта "гражданин Кыргызстана" оттолкнул ее и у нее появились синяки на руках.

"Тот мужчина заявил, что не беспокоился за себя. Говорит, что я начал кричать на его ребенка. Но это не так, мальчик на видео не бил моего сына, это младший сын той женщины. На видео даже нет мальчика, который побил моего сына. Я просто подошел поговорить, а его ответ поверг меня в шок. Я не бил его даже после того как он взял прибор в руки, просто попытался захватить его, чтобы он отпустил мальчика и не прикрывался им. На видео видно как он взял нож и я среагировал. На втором видео видно как он взял в руки разбитую бутылку. Но позже выбросил ее. Мой долг, как отца был защитить свою семью и сына. Официально могу заявить, что он нелегально находится в стране и просто сожитель той женщины. Я простой человек, не люблю публичную жизнь. У меня просто нет выхода, поэтому я отвечаю на все эти вопросы. В интернете многое говорят, третья сторона просто хочет получить хайп. Не один отец не будет использовать ребенка, как щит. Я бы никогда не повысил голос на ребенка. Это ангелочки, поэтому я хотел поговорить с его родителями, чтобы они следили за своими детьми. Я не знал, что так получится. После конфликта произошедшего в ТРЦ в отделении полиции мы мирно разошлись с матерью детей. Но тут есть какие-то интересы третьих лиц", - подытожил казахстанец.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина бьет посетителя, которого на руках был маленький ребенок. Сообщалось, что нападавшим был Шуменов. Вице-министр МВД подтвердил эту информацию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, инцидент произошел еще в середине июня в ТРЦ в Астане, но огласку получил только сейчас. Причем изначально, как сообщалось, участковый закрыл дело, но после того, как видео появилось в интернете, дело все-таки зарегистрировали.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ