Какой срок грозит Шуменову за побег. Мнение юриста

Казахстанский юрист Даурен Искаков в интервью Tengri Sport разобрал скандальную ситуацию с дракой боксера Бейбута Шуменова в одном из столичных ТРЦ и последующим объявлением его в розыск, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 24 июля чемпион мира по боксу был объявлен в розыск. Информация о розыске Шуменова опубликована на портале органов правовой статистики и специальных учетов.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина бьет посетителя, у которого на руках был маленький ребенок. Позже в МВД подтвердили, что нападавшим оказался Шуменов.

"Расследование зарегистрировано по статье 293, части 1 Уголовного кодекса "Хулиганство". Таким образом, Бейбуту Шуменову грозит наказание в размере до 2 тысяч МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок", - объясняет юрист Даурен Искаков.

Указанное уголовное правонарушение относится к категории небольшой тяжести, отметил эксперт.

"Скорее всего, именно поэтому правоохранители решили не задерживать спортсмена. Здесь стоит пояснить, что задерживают обычно, когда подозреваемый может препятствовать ходу расследования, оказать давление на свидетелей, скрыться от органа уголовного преследования или продолжать заниматься преступной деятельностью. Как стало известно, Шуменова объявили в межгосударственный розыск, а значит, можно сделать вывод: боксер все-таки покинул страну", - рассуждает он.

Юрист, в частности, ответил на вопрос, виноваты ли стражи порядка в сложившейся ситуации.

"По информации СМИ, потерпевшая сторона пожаловалась на полицейских, которые спустили дело на тормозах за отсутствием состава уголовного правонарушения. В данном случае полицейские действительно допустили нарушения, поскольку не начали своевременно досудебное расследование. Лишь после поднявшегося резонанса было зарегистрировано расследование по факту хулиганства", - подчеркивает Искаков.

Юрист ознакомился с распространившимися в сети кадрами из столичного ТРЦ.

"С одной стороны, можно сделать вывод о том, что действительно имело место хулиганство со стороны известного боксера, с другой стороны, возможно, имела место ситуация, при которой было превышение пределов необходимой обороны. Также я усматриваю признаки хулиганства и со стороны мужчины, получившего удары от Шуменова, так как он тоже ввязался в драку и нанес последнему удары. Но я видел лишь отрывок видео, в связи с чем объективную оценку действиям каждого можно сделать, разобравшись во всем, изучив доводы обеих стороны, заслушав показания свидетелей и изучив видеозаписи, что, несомненно, сделает суд", - заключил эксперт.

Напомним, инцидент произошел еще в середине июня в ТРЦ в Астане, но огласку получил только сейчас. Причем изначально, как сообщалось, участковый закрыл дело, но после того, как видео появилось в интернете, дело все-таки зарегистрировали.

По факту потасовки заведено дело по статье - "Хулиганство". Кроме того, в отношении участкового инспектора, "списавшего" это дело, начата служебная проверка.

Сам Шуменов прокомментировал случившееся. По его словам, его спровоцировали, а шумиха поднялась из-за неправильного ракурса на видео.

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