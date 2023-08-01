Скандал с Шуменовым: как наказаны полицейские, отпустившие боксера

По информации Министерства внутренних дел Казахстана, полицейских, причастных к делу известного боксера Бейбута Шуменова, освободили от занимаемых должностей, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

24 июля чемпион мира по боксу был объявлен в розыск после конфликта в одном из торгово-развлекательных центров столицы, где он нанес удары мужчине, у которого на руках был малолетний ребенок. Информация о розыске Шуменова опубликована на портале органов правовой статистики и специальных учетов.

"По результатам проведенной проверки участковый инспектор полиции УП района Есиль освобожден от занимаемой должности. Оперативный дежурный дежурной части и старший участковый инспектор полиции (ответственный за организацию работы УПП) отдела местной полицейской службы УП района "Есиль" предупреждены о неполном служебном соответствии. Заместитель начальника УП района Есиль освобожден от занимаемой должности, начальнику районного управления объявлен выговор", - сообщает пресс-служба МВД.

Напомним, что Шуменов уже завершил спортивную карьеру. Последний бой он провел пять лет назад. На его счету 18 побед в профи, из них 12 нокаутом, и два поражения.

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