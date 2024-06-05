"Казахский король" получил ответ после обращения к Головкину

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5 июня 13:05
©instagram.com/viktor.boxerkz

Промоушен HAS PRO BOXING, организовавший вечер профессионального бокса в Алматы 1 июня, прокомментировал недовольство Виктора Коточигова (14-3, 5 КО) исходом боя против своего соотечественника Мираса Ертанова (6-1, 3 КО), передают Vesti.kz.

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Это было главное событие ивента, завершившееся сенсационным поражением Коточигова по прозвищу "Казахский король". Впоследствии Коточигов записал видеообращение к главе Национального олимпийского комитета (НОК) Геннадию Головкину, в котором пожаловался на судейство.

Позиция HAS PRO BOXING по этому поводу:

"Команда Виктора Коточигова недовольна решением судей в бою против Мираса Ертанова.

Команда Коточигова, уверенная в своей победе, собирается привлечь независимую комиссию для рассмотрения исхода поединка.

Следует отметить, что промоушен не имеет никакого отношения к решению судей. Это непоколебимая легитимность бокса. Болельщики и эксперты имеют полное право критиковать решение судей, работавших в этот вечер. Это фактор положительно влияет на развитие бокса в стране и повышает качество работы судей.

Если сторона спора решит подать апелляцию, промоушен также поддержит это решение. HAS PRO BOXING работает только для честного бокса".

Напомним, что в карде данного ивента победами отметились спарринг-партнер Александра Усика Нурсултан Аманжолов, Ертуган Зейнуллинов и боксерша-красавица Балауса Муздиман.

Метки:
Коточигов Виктор Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Профессиональный бокс

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