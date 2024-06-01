Спарринг-партнер Усика из Казахстана финишировал узбекского боксера

Казахстанец Нурсултан Аманжолов одержал убедительную победу на вечере профессионального бокса в Алматы, передают Vesti.kz.

Он разделил ринг с узбекистанцем Мухиддином Раджапбаевым. Бой в лимите супертяжелого веса был рассчитан на шесть раундов, но завершился после второго раунда, поскольку Раджапбаев отказался от его продолжения.

Напомним, что Аманжолов был спарринг-партнером абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Александра Усика.

В главном бою ивента в Алматы встретятся казахстанцы Виктор Коточигов и Мирас Ертанов.