Нокаутом за 43 секунды обернулся бой боксерши-красотки из Казахстана

Казахстанская боксерша-красавица Балауса Муздиман отметилась убедительной победой на вечере профессионального бокса в Алматы, сообщают Vesti.kz.

Ей противостояла Моника Сингх из Индии. Бой был рассчитан на восемь раундов, но завершился в первой 3-минутке. Спустя 43 секунды после начала поединка Муздиман удачно попала сопернице по печени, вследствие чего Сингх не смогла продолжить бой.

Таким образом, Муздиман оформила четвертую победу в профи в четырех поединках, в трех из них нокаутом. Сингх потерпела вторую неудачу при пяти выигрышах.

В главном бою ивента в Алматы встретятся казахстанцы Виктор Коточигов и Мирас Ертанов.

В карде успеха добились Нурсултан Аманжолов и Ертуган Зейнуллинов.