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"Казахский король" обратился к Головкину после скандального боя

"Казахский король" обратился к Головкину после скандального боя
©boxingscene.com

Казахстанский боксер Виктор Коточигов (14-3, 5 КО) записал видеообращение к главе Национального олимпийского комитета (НОК) Геннадию Головкину, в котором выразил недовольство судейством в своем последнем бою, сообщают Vesti.kz.

В главном событии вечера бокса Алматы, который прошел 1 июня, Коточигов по прозвищу "Казахский король" встречался с обладателем титула WBC Asian Silver и WBO Asia Pacific среди молодежи Мирасом Ертановым (6-1, 3 КО).

Восьмираундовый поединок в первом полусреднем весе закончился сенсационной победой Ертанова решением большинства судей. Таким образом, Мирас одержал шестую победу в карьере, а Коточигов потерпел третье поражение в профи.

Однако "Казахский король" не согласен с судейским вердиктом и призвал Головкина разобраться и наказать виновных.

"Я свой бой полностью выиграл, но мне победу не отдали, было несправедливое судейское решение. Хочу, чтобы комиссия пересмотрела этот бой и отдала настоящему чемпиону, а этих судей, которые там судили, отстранили и наказали их, потому что сейчас очень много спортсменов страдает от несправедливости судей. И то, что мы закрываем на это глаза – много молодых спортсменов бросают спорт, страдают из-за этого, ломаются их судьбы. Так что, давайте друзья, пусть все будет по справедливости. Қазақстан, алға! Казахстанский спорт пусть расцветает", - сказал Коточигов в своем видеообращении.

Также боксер отметил ряд нарушений на том вечере бокса, организованного промоушеном HAS PRO BOXING.

"Судейство и Манипуляции:

На турнире были зафиксированы серьезные проблемы с судейством, что вызывает большие сомнения в объективности и честности принятых решений. Организаторы мероприятия и судьи, похоже, преследовали личные интересы, что недопустимо в профессиональном боксе. Спортсмены, посвятившие всю свою жизнь спорту и вложившие в него невероятное количество труда и усилий, не должны сталкиваться с предвзятым судейством. Такие действия не только подрывают доверие к турнирам, но и наносят ущерб карьере спортсменов.

Перерывы в Трансляции

Также стоит отметить, что трансляция боя была неожиданно прервана на 6-м раунде из 8. Причины этой неполадки не были объяснены, что только добавляет к подозрениям в нечестной организации турнира.

Требования

На основании вышеизложенного, прошу Федерацию бокса Казахстана:

1. Пересмотреть решения судей, принятые на турнире 1 июня.
2. Включить независимое судейство для обеспечения честного и объективного результата.
3. Принять меры по пожизненному отстранению от участия в боксерских турнирах организаторов и судей, причастных к данным манипуляциям.

Спорт должен оставаться честным и справедливым, и такие случаи недопустимого поведения нужно искоренять для сохранения его целостности и репутации. В Казахстане нужно вводить повышенный контроль", - говорится в заявлении.

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Метки:
Коточигов Виктор Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Профессиональный бокс Алматы Бокс

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