Сенсацией завершился бой "Казахского короля"

В Алматы состоялось главное событие вечера профессионального бокса. В нем сошлись экс-обладатель пояса WBC International Виктор Коточигов по прозвищу "Казахский король" и обладатель титула WBC Asian Silver и WBO Asia Pacific среди молодежи Мирас Ертанов, передают Vesti.kz.

8-раундовый бой казахстанских легковесов завершился неожиданной победой Ертанова решением судей.

Для Мираса это шестая победа на профи-ринге при одной неудаче. Коточигов потерпел третье поражение при 14 выигрышах.

Напомним, что в карде данного ивента победами отметились спарринг-партнер Усика Нурсултан Аманжолов, Ертуган Зейнуллинов и боксерша-красавица Балауса Муздиман.