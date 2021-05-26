Головкин согласовал с DAZN поединки на 2021 год - инсайдер

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) планирует провести два боя в 2021 году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации инсайдера Дэна Рафаэля, команда Головкина добилась прогресса в переговорах с промоутерами чемпиона WBA в среднем весе японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО) из Teiken Promotions. Их объединительный поединок запланирован на 31 декабря в Японии.

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Кроме того, команда Головкина провела переговоры с Teiken Promotions и стриминговым сервисом DAZN о проведении обоими чемпионами "промежуточных" боев в конце августа или начале сентября. Соперники казахстанца и Мураты еще не определены.

Одной из причин организации совместного вечера бокса является простой Мураты - 35-летний японец не выходил на ринг с декабря 2019 года, когда успешно защитил свой титул в бою против Стивена Батлера (28-3-1, 24 KO). Команда японца хочет устроить ему промежуточный поединок перед очевидно самым сложным в его карьере соперником в лице Головкина.

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Что касается Головкина, то в его команде, как отмечает источник, понимают, что в этом году им не удасться заполучить третий бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (56-1-2, 38 KO), и поэтому решили строить другие планы.

В декабре 39-летний Головкин нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.

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