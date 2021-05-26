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Геннадий Головкин получил обязательного претендента на титул

В декабре GGG в рекордный раз защитил пояс.

Геннадий Головкин получил обязательного претендента на титул
Геннадий Головкин. Фото: DAZN©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Международная боксерская федерация (IBF) провела промоутерские торги за право организации поединка за звание обязательного претендента на титул чемпиона организации в среднем весе, который принадлежит казахстанцу Геннадию Головкину (41-1-1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным Fightnews.com, за это право поборются третий и пятый номера рейтинга IBF: 29-летний немец Патрик Войчицки (14-0-1, 5 KO) и 31-летний бразилец Эскива Фалькао (28-0-0, 20 KO).

Торги со ставкой 175 тысяч долларов выиграла промоутерская компания Wasserman Boxing, представляющая интересы Войчицки. Отметим, что промоутеры Фалькао из Top Rank предложили 110 тысяч долларов.

Теперь их поединок должен состояться в течение следующих 90 дней.

Войчицки выступает на профи-ринге с 2015 года. Фалькао в своем последнем бою в феврале досрочно остановил в четвертом раунде россиянина Артура Акавова (20-4-0, 9 KO).

При этом ранее Фалькао заявлял, что станет следующим соперником Головкина, а их бой состоится в августе. Однако теперь серебряному призеру Олимпиады-2012 придется сначала придется побороться за право встретиться с GGG.

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Напомним, Головкин не выходил на ринг с декабря прошлого года, когда нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий IBF

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