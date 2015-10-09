Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Вчера 12:45
 

"Вы его не увидите". Алиев откровенно высказался о первом вратаре сборной Казахстана

  Комментарии (4)

Поделиться
"Вы его не увидите". Алиев откровенно высказался о первом вратаре сборной Казахстана ©КФФ, Алексей Сисенбин

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев на июньские матчи с Беларусью и Северной Македонией вызвал четырех вратарей. Однако как такового первого номера в национальной команде нет, сообщают Vesti.kz.

Поделиться
4

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев на июньские матчи с Беларусью и Северной Македонией вызвал четырех вратарей. Однако как такового первого номера в национальной команде нет, сообщают Vesti.kz.

"Есть ли у нас первый номер во вратарской линии? Нет. Еще раз повторю, у нас такой менталитет - только кому-то скажешь, что "ты - первый номер", все, он уже на гелиевом шаре, вы его уже не увидите", - ответил Алиев на вопрос корреспондента Vesti.kz Димаша Тулегенова.

Отметим, что в ближайших матчах шанс проявить себя есть у Александра Заруцкого ("Кайрат"), Мухаммеджана Сейсена ("Астана"), Бекхана Шайзады ("Ордабасы") и Стаса Покатилова ("Сабах", Азербайджан).

Ранее Алиев рассказал о невызове Рамазана Оразова, еще двух потерях в составе команды, а также объяснил решение не брать юного таланта Дастана Сатпаева на выездную игру с Беларусью.

Товарищеские матчи 2025   •   Беларусь, Борисов   •   Товарищеский матч, мужчины
Сегодня 22:00   •   не начат
Беларусь
Беларусь
- : -
Казахстан
Казахстан
Кто победит в основное время?
Беларусь
Ничья
Казахстан
Проголосовало 525 человек

Реклама

Живи спортом!