"Вы его не увидите". Алиев откровенно высказался о первом вратаре сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев на июньские матчи с Беларусью и Северной Македонией вызвал четырех вратарей. Однако как такового первого номера в национальной команде нет, сообщают Vesti.kz.

"Есть ли у нас первый номер во вратарской линии? Нет. Еще раз повторю, у нас такой менталитет - только кому-то скажешь, что "ты - первый номер", все, он уже на гелиевом шаре, вы его уже не увидите", - ответил Алиев на вопрос корреспондента Vesti.kz Димаша Тулегенова.