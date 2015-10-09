"Вы его не увидите". Алиев откровенно высказался о первом вратаре сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев на июньские матчи с Беларусью и Северной Македонией вызвал четырех вратарей. Однако как такового первого номера в национальной команде нет, сообщают Vesti.kz.
"Есть ли у нас первый номер во вратарской линии? Нет. Еще раз повторю, у нас такой менталитет - только кому-то скажешь, что "ты - первый номер", все, он уже на гелиевом шаре, вы его уже не увидите", - ответил Алиев на вопрос корреспондента Vesti.kz Димаша Тулегенова.
Отметим, что в ближайших матчах шанс проявить себя есть у Александра Заруцкого ("Кайрат"), Мухаммеджана Сейсена ("Астана"), Бекхана Шайзады ("Ордабасы") и Стаса Покатилова ("Сабах", Азербайджан).
Ранее Алиев рассказал о невызове Рамазана Оразова, еще двух потерях в составе команды, а также объяснил решение не брать юного таланта Дастана Сатпаева на выездную игру с Беларусью.
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