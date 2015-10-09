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Сборная Казахстана потеряла еще двух игроков. Известна причина

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Сборная Казахстана потеряла еще двух игроков. Известна причина ©КФФ

Рулевой сборной Казахстана Али Алиев высказался о кадровых потерях своей команды перед июньскими играми. Национальная дружина проведет товарищескую встречу с Беларусью (5 июня) и квалификационный матч ЧМ-2026 с Северной Македонией (9 июня), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Рулевой сборной Казахстана Али Алиев высказался о кадровых потерях своей команды перед июньскими играми. Национальная дружина проведет товарищескую встречу с Беларусью (5 июня) и квалификационный матч ЧМ-2026 с Северной Македонией (9 июня), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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"Есть кадровые потери. Хочется Романа Асранкулова поддержать, у него в семье случилось горе. Микротравмы у Алибека Касыма, нет Абата Аймбетова.

Айбара Жаксылыкова мы потеряли не из-за микротравмы, он приехал с пневмонией. Он покинул стан сборной и мы вызвали Рамазана Каримова, сделал МРТ, но у него тоже выявилась проблема - позвоночная мышца оказалась травмированной", - рассказал Алиев.


Ранее главный тренер национальной команды высказался об отсутствии в составе сборной полузащитника Рамазана Оразова.

Товарищеские матчи 2025   •   Беларусь, Борисов   •   Товарищеский матч, мужчины
5 июня 22:00   •   не начат
Беларусь
Беларусь
- : -
Казахстан
Казахстан
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