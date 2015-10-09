Оразову поставили условие для возвращения в сборную Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Али Алиев прокомментировал отсутствие полузащитника датского "Силькеборга" Рамазана Оразова в составе национальной команды на июньские встречи. Он объяснил, что нужно футболисту для возвращения в сборную, сообщают Vesti.kz.

"Я разговаривал Рамазану, звонил ему. Говорил с каждым, кто был в расширенном списке, но не попал в окончательный. Рамазан сам прекрасно понимает, что из-за отсутствия игровой практики он не попал в окончательный список. Он сам признался, что это, возможно, правильное решение. У него сейчас такой период, когда он должен принимать решение, чтобы у него было больше практики. Такие игроки, с таким опытом, нам нужны. Ему осталось лишь сменить клуб или начать там играть", - сказал Алиев.

В сезоне-2024/25 Оразов провел 23 матча во всех турнирах за "Силькеборг" и отметился тремя голами. Во второй половине кампании он потерял место в составе клуба.

Отметим, что 5 июня сборная Казахстана проведет гостевой товарищеский матч с Беларусью, а 9 июня команда на "Астана Арене" примет Северную Македонию в квалификации ЧМ-2026.