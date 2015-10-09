Почему в сборной Казахстана отказались от Сатпаева перед игрой с Беларусью? Есть ответ

16-летний нападающий Дастан Сатпаев не сыграет в товарищеском матче с Беларусью, так как примет участие в домашней игре за молодежную сборную Казахстана против Андорры. Это решение тренерского штаба национальной команды объяснил рулевой сборной Али Алиев, сообщают Vesti.kz.

"Сатпаева надо было приберечь к игре с Северной Македонией? Наоборот, молодому футболисту надо больше соревноваться, больше играть. Соревновательный процесс - это самое важное. Что касается решения, чтобы он помог молодежной сборной - мы посоветовались, и пришли к выводу, что результат молодежной сборной находится в приоритете. Поэтому он сыграет с Андоррой, почувствует атмосферу "Астана Арены", а затем присоединиться к нам, к игре с Северной Македонией, - сказал тренер.