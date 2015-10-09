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Почему в сборной Казахстана отказались от Сатпаева перед игрой с Беларусью? Есть ответ

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Почему в сборной Казахстана отказались от Сатпаева перед игрой с Беларусью? Есть ответ ©КФФ

16-летний нападающий Дастан Сатпаев не сыграет в товарищеском матче с Беларусью, так как примет участие в домашней игре за молодежную сборную Казахстана против Андорры. Это решение тренерского штаба национальной команды объяснил рулевой сборной Али Алиев, сообщают Vesti.kz.

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16-летний нападающий Дастан Сатпаев не сыграет в товарищеском матче с Беларусью, так как примет участие в домашней игре за молодежную сборную Казахстана против Андорры. Это решение тренерского штаба национальной команды объяснил рулевой сборной Али Алиев, сообщают Vesti.kz.

"Сатпаева надо было приберечь к игре с Северной Македонией? Наоборот, молодому футболисту надо больше соревноваться, больше играть. Соревновательный процесс - это самое важное. Что касается решения, чтобы он помог молодежной сборной - мы посоветовались, и пришли к выводу, что результат молодежной сборной находится в приоритете. Поэтому он сыграет с Андоррой, почувствует атмосферу "Астана Арены", а затем присоединиться к нам, к игре с Северной Македонией, - сказал тренер.


Отметим, что юный форвард "Кайрата" возглавляет бомбардирскую гонку казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Таким образом он сыграет в двух матчах на "Астана Арене", сначала за "молодежку" против Андорры, а затем за взрослую сборную с Северной Македонией в квалификации ЧМ-2026.

Ранее Алиев рассказал о кадровых проблемах национальной команды, а также прокомментировал отсутствие в составе Рамазана Оразова.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

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Отборочный турнир молодежного (U-21) Чемпионата Европы 2027   •   Казахстан, Астана   •   Групповой этап, Группа 4, мужчины
5 июня 19:30   •   не начат
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