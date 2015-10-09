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Россия
Вчера 21:33
 

Экс-тренер сборной Казахстана по футболу ушел из клуба РПЛ

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Экс-тренер сборной Казахстана по футболу ушел из клуба РПЛ ©КФФ

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев покидает российский клуб "Химки", передают Vesti.kz.

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Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев покидает российский клуб "Химки", передают Vesti.kz.

47-летний спецалист сам объявил о рекращении работы в подмосковном клубе.

"Сегодня подписал бумаги о прекращении работы в "Химках", - сказал Адиев "СЭ".

Адиев в апреле был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Химок". Контракт специалиста с клубом был рассчитан на год. Под его руководством команда провела 6 матчей (1 победа, 3 ничьи и 2 поражения).

По итогам сезона "Химки" заняли 12-е место, но не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне и не успели подать заявку на лицензию для участия в первой лиге.

Ранее сообщалось, что Адиев возглавит самарские "Крылья Советов".

Напомним, Адиев возглавлял сборную Казахстана в период 2022-2024 годов. Под его руководством национальная команда выиграла свою группу в Лиге наций-2022 и до последнего претендовала на путевку на Евро-2024.

Также он тренировал карагандинский "Шахтер" в 2021 и 2022 годах.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 30 20 7 3 59-23 67
2 Зенит 30 20 6 4 58-18 66
3 ЦСКА М 30 17 8 5 47-21 59
4 Спартак М 30 17 6 7 56-25 57
5 Динамо М 30 16 8 6 61-35 56
6 Локомотив М 30 15 8 7 51-41 53
7 Рубин 30 13 6 11 42-45 45
8 Ростов 30 10 9 11 41-43 39
9 Акрон Тл 30 10 5 15 39-55 35
10 Крылья Советов 30 8 7 15 36-51 31
11 Динамо Мх 30 6 11 13 27-35 29
12 Химки 30 6 11 13 35-56 29
13 Пари НН 30 7 6 17 27-54 27
14 Ахмат 30 4 13 13 27-48 25
15 Оренбург 30 4 7 19 28-56 19
16 Факел 30 2 12 16 14-42 18

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