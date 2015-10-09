Магомед Адиев нашел новый клуб

Стало известно новое место работы бывшего главного тренера сборной Казахстана по футболу Магомеда Адиева, передают Vesti.kz.

Как сообщает популярный российский инсайдер Иван Карпов, Адиев возглавит "Крылья Советов", контракт будет подписать по схеме "1+1". Кандидатура Адиева уже согласована губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Руководство клуба ставит задачу - занять не ниже восьмого места в российской премьер-лиге.

"Крылья Советов" заняли десятое место в РПЛ сезона-2024/25.

До назначения в самарский клуб Адиев успел поработать в "Химках", "Ахмате", карагандинском "Шахтере" и других командах. Сборную Казахстана он возглавлял с 2022 по 2024 год.





