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Вчера 18:18
 

Футболист сборной Казахстана подорожал на 400 миллионов тенге - подробности

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Футболист сборной Казахстана подорожал на 400 миллионов тенге - подробности ©КФФ

Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по чемпионату России, где выступают два представителя сборной Казахстана, передают Vesti.kz.

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Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по чемпионату России, где выступают два представителя сборной Казахстана, передают Vesti.kz.

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Самородов в плюсе, Алип в минусе

Так, защитник санкт-петербургского "Зенита" Нуралы Алип потерял в цене 300 тысяч евро. Его обновленная рыночная стоимость составляет три миллиона евро.

А форвард грозненского "Ахмата" Максим Самородов, наоборот, подорожал на 700 тысяч евро (400 миллионов тенге). Теперь его трансферная стоимость составляет 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Самородов провел 26 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. На счету Алипа же 19 матчей,  в которых он забил 1 мяч и отдал 1 ассист.

Кто самый дорогой игрок РПЛ

Больше всех в РПЛ по версии Transfermarkt подорожал Эдуард Сперцян. После обновления трансферной стоимости хавбек "Краснодара" прибавил пять миллионов евро и теперь оценивается в 25 миллионов евро.

Таким образом, Сперцян стал одним из двух самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt. В 25 миллионов евро портал также оценивает вингера "Зенита" Луиса Энрике.

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал "Краснодар". Второе место занял "Зенит", а тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. Сперцян провел в прошедшем сезоне РПЛ 28 матчей, в которых забил 11 голов и сделал шесть результативных передач.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 30 20 7 3 59-23 67
2 Зенит 30 20 6 4 58-18 66
3 ЦСКА М 30 17 8 5 47-21 59
4 Спартак М 30 17 6 7 56-25 57
5 Динамо М 30 16 8 6 61-35 56
6 Локомотив М 30 15 8 7 51-41 53
7 Рубин 30 13 6 11 42-45 45
8 Ростов 30 10 9 11 41-43 39
9 Акрон Тл 30 10 5 15 39-55 35
10 Крылья Советов 30 8 7 15 36-51 31
11 Динамо Мх 30 6 11 13 27-35 29
12 Химки 30 6 11 13 35-56 29
13 Пари НН 30 7 6 17 27-54 27
14 Ахмат 30 4 13 13 27-48 25
15 Оренбург 30 4 7 19 28-56 19
16 Факел 30 2 12 16 14-42 18

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