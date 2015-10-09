Футболист сборной Казахстана подорожал на 400 миллионов тенге - подробности

Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по чемпионату России, где выступают два представителя сборной Казахстана, передают Vesti.kz.

Самородов в плюсе, Алип в минусе

Так, защитник санкт-петербургского "Зенита" Нуралы Алип потерял в цене 300 тысяч евро. Его обновленная рыночная стоимость составляет три миллиона евро.

А форвард грозненского "Ахмата" Максим Самородов, наоборот, подорожал на 700 тысяч евро (400 миллионов тенге). Теперь его трансферная стоимость составляет 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Самородов провел 26 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. На счету Алипа же 19 матчей, в которых он забил 1 мяч и отдал 1 ассист.

Кто самый дорогой игрок РПЛ

Больше всех в РПЛ по версии Transfermarkt подорожал Эдуард Сперцян. После обновления трансферной стоимости хавбек "Краснодара" прибавил пять миллионов евро и теперь оценивается в 25 миллионов евро.

Таким образом, Сперцян стал одним из двух самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt. В 25 миллионов евро портал также оценивает вингера "Зенита" Луиса Энрике.

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал "Краснодар". Второе место занял "Зенит", а тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. Сперцян провел в прошедшем сезоне РПЛ 28 матчей, в которых забил 11 голов и сделал шесть результативных передач.