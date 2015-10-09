Криштиану Роналду отвергли три клуба - известна причина

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду рискует не сыграть на предстоящем клубном чемпионате мира. Сразу три клуба отвергли возможность трансфера 40-летней суперзвезды, сообщают Vesti.kz.

Роналду покидает "Аль-Наср"

Ранее Роналду намекнул на уход из "Аль-Насра", за который он выступает за 2023 года. Его контракт с саудовским клубом стекает в конце июня, поэтому он сможет присоединиться к своей новой команде в качестве свободного агента.

При этом президент ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду, что португалец сыграет на предстоящем клубном чемпионате мира.

Три клуба отвергли Роналду

Однако некоторые клубы не спешат подписывать Роналду. Причина - его высокие финансовые требования. Немногие команды могут позволить себе португальского форварда, который зарабатывал 200 миллионов евро в год в "Аль-Насре".

Отмечается, что сразу три бразильских клуба отвергли Криштиану. Это "Палмейрас" из Сан-Паулу, а также "Фламенго" и "Ботафого" из Рио-де-Жанейро.

Кроме того, президент "Флуминенсе" Марио Биттенкур навел справки по ситуации Роналду.

"Я звонил Жорже Мендешу. Он был агентом Роналду почти всю его жизнь, но теперь он им не является. Но я поговорил с ним и спросил, есть ли возможность, что Роналду сыграет за нас на клубном чемпионате мира. Мендеш был предельно честен и сказал, что Роналду сейчас не заинтересован в игре за бразильский клуб", - сказал Биттенкур в подкасте Setor Sul.

Клубный чемпионат мира 2025

Клубный чемпионат мира-2025 впервые пройдет в расширенном формате с участием 32 команд. Турнир состоится в США с 15 июня по 13 июля.

Все участники были распределены на 8 групп по 4 команды. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Финальный матч пройдет 13 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси.

Состав групп

Группа A: Палмейрас (Бразилия), Порту (Португалия), Аль-Ахли (Египет), Интер Майами (США);

Группа B: ПСЖ (Франция), Атлетико Мадрид (Испания), Ботафого (Бразилия), Сиэтл Саундерс (США);

Группа C: Бавария (Германия), Окленд Сити (Новая Зеландия), Бока Хуниорс (Аргентина), Бенфика (Португалия);

Группа D: Фламенго (Бразилия), Эсперанс (Тунис), Челси (Англия), Лос-Анджелес (США);

Группа E: Ривер Плейт (Аргентина), Урава Ред Даймондс (Япония), Монтеррей (Мексика), Интер (Италия);

Группа F: Флуминенсе (Бразилия), Боруссия Дортмунд (Германия), Ульсан (Южная Корея), Мамелоди Сандаунз (ЮАР);

Группа G: Манчестер Сити (Англия), Видад (Марокко), Аль-Айн (ОАЭ), Ювентус (Италия);

Группа H: Реал Мадрид (Испания), Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Пачука (Мексика), РБ Зальцбург (Австрия).

The 32 teams heading to the #FIFACWC 🔜 — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 1, 2025

Криштиану Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". В Европе футболист известен по выступлениям за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус". В составе сборной Португалии он выиграл Евро-2016 и Лигу наций в 2019 году.