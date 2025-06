Криштиану Роналду отвергли три клуба - известна причина

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду рискует не сыграть на предстоящем клубном чемпионате мира. Сразу три клуба отвергли возможность трансфера 40-летней суперзвезды, сообщают Vesti.kz.

Ранее Роналду намекнул на уход из "Аль-Насра", за который он выступает за 2023 года. Его контракт с саудовским клубом стекает в конце июня, поэтому он сможет присоединиться к своей новой команде в качестве свободного агента.

При этом президент ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду, что португалец сыграет на предстоящем клубном чемпионате мира.

Однако некоторые клубы не спешат подписывать Роналду. Причина - его высокие финансовые требования. Немногие команды могут позволить себе португальского форварда, который зарабатывал 200 миллионов евро в год в "Аль-Насре".

Отмечается, что сразу три бразильских клуба отвергли Криштиану. Это "Палмейрас" из Сан-Паулу, а также "Фламенго" и "Ботафого" из Рио-де-Жанейро.

Кроме того, президент "Флуминенсе" Марио Биттенкур навел справки по ситуации Роналду.

Клубный чемпионат мира-2025 впервые пройдет в расширенном формате с участием 32 команд. Турнир состоится в США с 15 июня по 13 июля.

Все участники были распределены на 8 групп по 4 команды. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Финальный матч пройдет 13 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси.

Группа A: Палмейрас (Бразилия), Порту (Португалия), Аль-Ахли (Египет), Интер Майами (США);

Группа B: ПСЖ (Франция), Атлетико Мадрид (Испания), Ботафого (Бразилия), Сиэтл Саундерс (США);

Группа C: Бавария (Германия), Окленд Сити (Новая Зеландия), Бока Хуниорс (Аргентина), Бенфика (Португалия);

Группа D: Фламенго (Бразилия), Эсперанс (Тунис), Челси (Англия), Лос-Анджелес (США);

Группа E: Ривер Плейт (Аргентина), Урава Ред Даймондс (Япония), Монтеррей (Мексика), Интер (Италия);

Группа F: Флуминенсе (Бразилия), Боруссия Дортмунд (Германия), Ульсан (Южная Корея), Мамелоди Сандаунз (ЮАР);

Группа G: Манчестер Сити (Англия), Видад (Марокко), Аль-Айн (ОАЭ), Ювентус (Италия);

Группа H: Реал Мадрид (Испания), Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Пачука (Мексика), РБ Зальцбург (Австрия).

