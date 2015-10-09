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Сборные
Вчера 17:17
 

В сборной Казахстана нашли своего Криштиану Роналду: известна реакция футболиста

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В сборной Казахстана нашли своего Криштиану Роналду: известна реакция футболиста ©instagram.com/cristiano/

Форвард сборной Казахстана по футболу Алияр Мухамед прокомментировал предстоящий товарищеский матч с командой Беларуси, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

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Форвард сборной Казахстана по футболу Алияр Мухамед прокомментировал предстоящий товарищеский матч с командой Беларуси, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

- Алияр, расскажи, как узнал о вызове в сборную?
- Мне пришло сообщение от администратора сборной. Для меня это огромная ответственность, и я полностью готов отдать все силы в предстоящих матчах.

- Алияр, изучал ли ты сборную Беларуси?
- Сборная Беларуси — физически мощная команда, но мы готовы. Надеюсь, нас ждет хорошая игра.

- Алияр, вы внешне напоминаете молодого Криштиану Роналду. Кто ваш любимый нападающий или кумир, на кого вы ориентируетесь?
- Спасибо за вопрос. Думаю, это Златан Ибрагимович - он очень харизматичный и физически сильный футболист.

Фото: ©КФФ

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