Назван самый дорогой футболист мира: это не Холанд и не Мбаппе

Международная футбольная обсерватория CIES опубликовала обновленный рейтинг игроков с наивысшей потенциальной трансферной стоимостью. Лидером списка стал 17-летний вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, сообщают Vesti.kz.

После продления контракта с каталонским клубом Ямаль был оценен в рекордные 402,3 миллиона евро. В завершившемся сезоне-2024/25 он провел 55 матчей, забив 18 голов и отдав 25 результативных передач.

Высокая стоимость игрока обусловлена не только впечатляющей статистикой, но и его возрастом - юный испанец уже стабильно выступает за основной состав в матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов.

Второе место в рейтинге занял норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, чья трансферная стоимость составила 239,6 миллиона евро. На третьей строчке расположился полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем - 233,8 миллиона евро.

Таким образом, в тройке самых ценных игроков мира - двое представителей испанской Ла Лиги и один игрок из АПЛ. Эксперты отмечают, что рейтинг отражает тенденцию к омоложению футбольной элиты и значительное влияние длительных контрактов на рыночную стоимость звезд.

Напомним, что УЕФА может лишить "Барселону" очков в Лиге чемпионов, а все подробности можно узнать здесь.