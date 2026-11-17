Главный тренер сборной Казахстана Джон ван'т Схип завершил цикл Лиги наций, заняв с командой последнее место в группе С3. Не исключено, что на этом сотрудничество между Казахстанской федерацией футбола (КФФ) и нидерландским специалистом будет завершено. Корреспондент Vesti.kz - о главных итогах работы 62-летнего специалиста.

Накануне команда под руководством ван'т Схипа упустила победу в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги наций против Словакии (2:2).

Ни одной победы и худший результат в истории турнира

В шести матчах Лиги наций Казахстан под руководством чемпиона Европы-1988 набрал три очка. Было добыто три ничейных исхода: в гостях с Фарерами - 1:1, дома с Фарерами - 2:2 и дома со Словакией - 2:2.

В трёх других матчах случились поражения. Молдове, которая находится ниже нашей сборной на 40 позиции в рейтинге ФИФА и чей состав оценивается в полтора раза дешевле, Казахстан проиграл дважды с одинаковым счётом 1:2. Также команда с аналогичным счётом уступила в гостях Словакии (1:2).

С одной стороны, у команды ни одной победы в Лиге С, и это можно считать полным провалом. С другой стороны, сборная либо играла вничью, либо проигрывала с минимальным счётом, при этом ни разу не пропустив больше двух раз за 90 минут. Кстати, в каждой игре нашей команде удалось забить. Всего за шесть игр восемь забитых голов и 11 пропущенных.

В целом же этот результат можно считать худшим в истории сборной в Лиге наций. Потому что в Лиге С команда заняла последнее место. В 2020 году был такой же результат, но тогда сборная набрала на один балл больше, а провал 2024 года с одним баллом случился всё же в Лиге В, где уровень оппозиции куда выше.

При ван'т Схипе дебютировали четыре футболиста

За эти шесть матчей в составе сборной Казахстана первые встречи провели сразу четверо игроков: нападающий "Астаны" Станислав Басманов, вингеры "Кайрата" Азамат Туякбаев и Исмаил Бекболат, а также опорник "Елимая" Алмас Тюлюбай.

19-летний Туякбаев принял участие в двух играх Лиги наций, а 18-летний Бекболат сыграл в четырёх встречах. Для них это был первый опыт в национальной сборной.

Для 25-летнего Басманова это тоже было первое приглашение в команду, он провёл три матча в сентябре-октябре. А вот 25-летний Тюлюбай ещё в прошлом году активно вызывался в сборную, пять раз был запасным, но на поле так и не вышел. Всё изменилось вчера, когда Алмас вышел на поле во втором тайме против Словакии. Теперь он официально дебютировал в составе команды.

Так и не поработал с Сатпаевым, а Алип был незаменим

Есть две звезды казахстанского футбола, с которыми экс-тренер "Аякса" так и не поработал (по крайней мере - в Лиге наций). Это Дастан Сатпаев и Бахтиёр Зайнутдинов. Первый из-за травм не играл за команду с лета, а второй вообще не выходил на поле больше года из-за хронических проблем.

В шести матчах без замен у ван'т Схипа отбегал только один игрок - Нуралы Алип. В пяти матчах приняли участие Динмухамед Караман, Ян Вороговский, Галымжан Кенжебек и Наурызбек Жагоров, а первым номером в воротах был Стас Покатилов, получивший возможность проявить себя в четырёх из шести туров.

А вот Темирлан Анарбеков, к примеру, вообще не был вызван в сборную на ноябрьские матчи. Единственную игру в этой Лиге наций он провёл в октябре дома против Фарерских островов (2:2).

Восемь голов были забиты шестью игроками: по два раза отличились Алип и Ислам Чесноков, по одному разу - Темирлан Ерланов, Рамазан Каримов, Сергей Малый и Вороговский.

В роли ассистентов себя проявили Бауыржан Исламхан и Кенжебек с двумя передачами, а также Жасулан Амир, Максим Самородов и Рамазан Оразов с одним голевым пасом.

Также именно при ван'т Схипе было принято решение по капитану, хотя это и не было желанием самого тренера: Алип решил уступить статус капитана Исламхану, который являлся лидером сборной за много лет до него.

Останется в Казахстане или уедет? Тренер уже намекнул

На вчерашней послематчевой пресс-конференции нам удалось задать вопрос ван'т Схипу о его будущем. На что он ответил без лишних слов:

"Что ж, я нахожусь в Казахстане с августа. Моя работа заключалась в том, чтобы провести Лигу наций, так что на данный момент мы находимся именно на этом этапе", - ответил тренер.

Напомним, что ван'т Схип был назначен на пост главного тренера сборной Казахстана в августе. С июня у команды не было наставника после того, как Талгат Байсуфинов подал в отставку.

Ранее Джон возглавлял сборные Армении и Греции, нидерландские "Аякс", "Зволле" и "Твенте", австралийский "Мельбурн Харт" и мексиканскую "Гвадалахару". С 2004 по 2008 годы был ассистентом Марко ван Бастена в сборной Нидерландов.

Фото: Vesti.kz/Алимжан Аманжол©️