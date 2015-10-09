Байсуфинов принял решение уйти из сборной Казахстана: КФФ сделала заявление

Казахстанская федерация футбола объявила о том, что Талгат Байсуфинов принял решение покинуть пост главного тренера национальной сборной, передают Vesti.kz.

Отмечается, что КФФ с сожалением приняла отставку специалиста и с уважением отнеслась к его решению.

"За время работы во главе команды Талгат Байсуфинов показал лучший результат среди всех своих периодов в сборной, включая домашнюю ничью с Бельгией в отборочном цикле чемпионата мира. Под его руководством команда вернула уверенность в своих силах и улучшила позиции в рейтинге ФИФА", - говорится в сообщении КФФ.

О дальнейших шагах по формированию тренерского штаба будет сообщено дополнительно.

Напомним, что на клубном уровне Байсуфинов тренировал уральский "Акжайык", павлодарский "Иртыш" и степногорский "Аксу".

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