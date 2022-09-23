Токаев отреагировал на высказывание Зайнутдинова о казахстанцах

Новости спорта Футбол Сборные
Вчера 21:17 Комментарии 1
©Мейірбек Тажкуранов

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов высказался о триумфе в Лиге наций, передают Vesti.kz. Футболист считает, фанаты долго ждали такого успеха.

Казахстанцы досрочно выиграли третью группу в дивизионе С и могут сыграть в стыковых играх Евро-2024. Ранее свое обращение опубликовал Нуралы Алип.

"Всех с победой! Наши болельщики этого долго ждали!" - написал автор гола, который принес Казахстану досрочный выигрыш в квартете.

Напомним, что казахстанские футболисты обновили рекорд на турнирах, а 25 сентября сыграют в заключительном туре с Азербайджаном в Баку.

Казахстан выиграл Лигу наций и сотворил историю

Нуралы Алип обратился к фанатам после триумфа в Лиге наций

Пост собрал более 17 тысяч "лайков", а среди отреагировавших оказался известный футзалист Жомарт Токаев, оставив огненное сообщение. Еще один игрок сборной Казахстана также получил поддержку - 24 "лайка".

 

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13
2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7
3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6
4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Лига наций
Показать комментарии

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:20
Сборные
Победа Казахстана в группе Лиги наций удивила экс-тренера московского "Спартака"
Сегодня , 15:41
Сборные
"Это казахи и сделали". Пайперс - о матче с Азербайджаном и шансах поехать на Евро
Сегодня , 14:42
Сборные
Казахстанские арбитры обслужат товарищеский матч с участием сборной России
Сегодня , 14:15
Сборные
"Преподнесла сюрприз". В Азербайджане оценили сборную Казахстана перед матчем Лиги наций
Сегодня , 13:35
Сборные
Казахстан после победы в Лиге наций помог команде Беларуси войти в историю
Сегодня , 10:02
Сборные
"Обидно, что уступили в первом туре". В Азербайджане высказались о матче Лиги наций с Казахстаном
Вчера , 21:17
Сборные
Токаев отреагировал на высказывание Зайнутдинова о казахстанцах
Вчера , 20:45
Сборные
Нуралы Алип обратился к фанатам после триумфа в Лиге наций
Вчера , 20:17
Сборные
УЕФА отказался от расширения Евро. Известна причина
Вчера , 19:50
Сборные
Назван главный козырь Казахстана в борьбе за путевку на Евро
© 2008 - 2022 ТОО «EML»