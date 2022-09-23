Токаев отреагировал на высказывание Зайнутдинова о казахстанцах

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов высказался о триумфе в Лиге наций, передают Vesti.kz. Футболист считает, фанаты долго ждали такого успеха.
Казахстанцы досрочно выиграли третью группу в дивизионе С и могут сыграть в стыковых играх Евро-2024. Ранее свое обращение опубликовал Нуралы Алип.
"Всех с победой! Наши болельщики этого долго ждали!" - написал автор гола, который принес Казахстану досрочный выигрыш в квартете.
Напомним, что казахстанские футболисты обновили рекорд на турнирах, а 25 сентября сыграют в заключительном туре с Азербайджаном в Баку.
Казахстан выиграл Лигу наций и сотворил историю
Нуралы Алип обратился к фанатам после триумфа в Лиге наций
Пост собрал более 17 тысяч "лайков", а среди отреагировавших оказался известный футзалист Жомарт Токаев, оставив огненное сообщение. Еще один игрок сборной Казахстана также получил поддержку - 24 "лайка".