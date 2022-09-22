Казахстан поедет на Евро-2024 после победы в Лиге наций? Подробности

Сборная Казахстана по футболу сыграет в стыковых матчах от Лиги наций для отбора на Евро-2024, передает корреспондент Vesti.kz. Подопечные Магомеда Адиева досрочно выиграли путевку.
Казахстанцы обыграли конкурентов из Беларуси, а их соперники по плей-офф будут определены позже.
"Судьба трех из 24 путевок на Евро-2024 решится в стыковых матчах Лиги наций-2022/23, как это оговаривается в регламенте. В стыковых турнирах примут участие 12 сборных - номинально это будут победители групп в Лигах А, В и С.
Если какие-то из этих команд вышли на Евро через квалификацию, их место займет следующая команда из этой группы. Если в какой-то группе недостаточно команд, которые не пробились на Евро через квалификацию, отбор будет производиться лигой ниже, в том числе в Лиге D", - говорится на официальном сайте УЕФА.
Казахстан выиграл Лигу наций и сотворил историю
Реклама