Казахстан выиграл Лигу наций и сотворил историю

Сборная Казахстана по футболу на своем поле победила команду Беларуси и выиграла группу в Лиге наций, передает корреспондент Vesti.kz. Национальная сборная добилась сразу двух достижений в истории.

Игра в Астане завершилась со счетом 2:1. Казахстанцы открыли счет в матче, когда забил супергол Михаил Габышев, а болельщики потроллили конкурентов по квартету.

Победный гол забил на 79-й минуте Бахтиер Зайнутдинов после передачи Абата Аймбетова. Соперники ошиблись, посчитав, что казахстанцы оказались в офсайде.

Ответный мяч в конце первого тайма на себя записал Павел Савицкий. В матче было показано семь желтых карточек: помимо Зайнутдинова, были предупреждены Аслан Дарабаев и Эльхан Астанов. За две желтые карточки поле покинул Асхат Тагыберген.

Таким образом, Казахстан впервые в истории противостояний обыграл Беларусь и вышел дивизион В.

В другом матче группы, который начнется в ночь с 22 на 23 сентября, Словакия на своем поле примет Азербайджан.

Добавим, что 25 сентября Казахстан сыграет в Баку с Азербайджаном, а подопечные Магомеда Адиева имели несколько вариантов на повышение в дивизионе.

Досрочный выход или второй шанс? Как Казахстан доиграет Лигу наций

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13 2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7 3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6 4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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