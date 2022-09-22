"А я вам покажу...". Казахстанцы потроллили конкурентов по Лиге наций

Казахстанские болельщики потроллили команду Беларуси после гола Михаила Габышева в Лиге наций, передает корреспондент Vesti.kz. Защитник открыл счет в Астане, а на трибунах появился плакат.
Национальная сборная претендует на досрочный выход в дивизион В, а фанаты отметили с юмором первый гол в матче.
"А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение", - гласит текст на плакате, который уже стал мемом.
Добавим, что после первого тайма матча Казахстана с Беларусью счет 1:1, а в другой игре сыграют Словакия и Азербайджан.
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