Нуралы Алип обратился к фанатам после триумфа в Лиге наций

Защитник сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип прокомментировал победу над Беларусью и повышение в дивизионе в Лиге наций, передают Vesti.kz. Он обратился к фанатам.

Казахстанцы досрочно выиграли третью группу в дивизионе С и могут сыграть в стыковых играх Евро-2024.

"Историческая победа! С победой, Казахстан", - отреагировал Алип.

Напомним, что казахстанские футболисты обновили рекорд на турнирах, а 25 сентября сыграют в заключительном туре с Азербайджаном в Баку.

Казахстан выиграл Лигу наций и сотворил историю

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13 2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7 3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6 4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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