Розыгрыш Лиги наций 2026/27 для сборной Казахстана завершён. Он получился провальным для команды, и вряд ли о нём захотят вспоминать спустя годы. Но пока мы подводим итоги этих шести игр, и на сей раз поговорим о статистике - в чём игроки сборной Казахстана выделились на фоне других участников турнира? Корреспондент Vesti.kz собрал несколько интересных фактов.

В группе С3 сборная Казахстана набрала три очка в шести матчах, трижды сыграв вничью и столько же раз проиграв. В итоге подопечные Джона ван'т Схипа заняли последнее четвёртое место в квартете.

Алип - в числе избранных

Один из лидеров команды Нуралы Алип отыграл без замен все шесть матчей. Если не учитывать компенсированные минуты ко всем 12 таймам, то он отыграл 540 минут. К слову, в Лиге наций участвовали 54 команды, и всего 39 игроков отыграли без замен все эти встречи (23 из них - полевые, в том числе Алип).

Самородов отметился со знаком минус

Максим Самородов очень хотел проявить себя в этой Лиге наций, но сыграл только в двух матчах. Первые три тура пропустил из-за травмы, но сыграл в четвёртом и пятом. Однако заключительную игру пропустил из-за дисквалификации. В итоге у Самородова три жёлтые карточки, и за две игры он стал одним из лидеров Лиги наций по этому показателю. Всего 13 футболистов имеют такое количестов предупреждений.

Казахстан - лидер по удалениям в Лиге С

За шесть матчей футболисты сборной Казахстана удалились два раза. В домашней игре с Фарерскими островами (2:2) красную карточку получил Сергей Малый, а во встрече с Молдовой на выезде (1:2) за две жёлтые после финального свистка был дисквалифицирован Самородов.

Воздушная угроза своего дивизиона

Футболисты сборной Казахстана забили восемь голов в турнире, три из них - головой. В четырёх группах дивизиона С только три команды имеют такой показатель - Казахстан, Словакии и Исландия.

Алип в лидерах с Кейном по голам

Начали с Алипа - Алипом и закончим. Как вы могли знать или предполагать, Харри Кейн стал лучшим бомбардиром группового этапа, забив восемь голов. Но вместе с Алипом он делит первое место по другому показателю - голам головой. Оба забивали так по два раза. Такие же цифры у другого англичанина Энтони Гордона, албанца Рэя Маная и боснийца Армина Гиговича. Так что в этой Лиге наций только пятерым удалось забить по два раза головой, и среди них защитник казахстанской сборной.

Напомним, что сборная Казахстана не вылетит в Лигу D даже несмотря на итоговое последнее место в своей группе. Дело в том, что структура Лиги наций изменится с сезона 2028/29 - вместо четырёх дивизионов будет три, а Лига D прекратит существование. Лига С станет низшим дивизионом, и в каждой из трёх групп будут участвовать по шесть команд.

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Фото: Vesti.kz/Алимжан Аманжол©️