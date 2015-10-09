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Вчера 23:30
 

Казахстан узнал итоговое место в Лиге наций

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Казахстан узнал итоговое место в Лиге наций ©instagram.com/kff_team

Стала известна итоговая турнирная таблица группы C3 Лиги наций, в которой выступала сборная Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

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Стала известна итоговая турнирная таблица группы C3 Лиги наций, в которой выступала сборная Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

В заключительном туре казахстанцы упустили в Астане победу над Словакией (2:2) и набрали три очка, заняв последнее, четвёртое место в квартете.

Словаки с 12-ю баллами стали победителями группы и в следующем розыгрыше выступят в дивизионе B.

В параллельном матче в Торсхавне Сборная Фарерских островов одержала минимальную победу над Молдовой (1:0). Благодаря этому результату островитяне завоевали второе место в квартете C3 и получили шанс побороться за повышение в дивизион B.

У Фарер восемь баллов. Молдаване набрали семь очков и финишировали третьими. Как и сборная Казахстана команда Молдовы сыграет в дивизионе C.

Итоговое положение в группе C3

  1. Словакия - 12 очков (6 матчей);
  2. Фарерские острова - 8 (6);
  3. Молдова - 7 (6);
  4. Казахстан - 3 (6).

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