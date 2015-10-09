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Соперники Казахстана определили судьбу путёвки в плей-офф Лиги наций

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Соперники Казахстана определили судьбу путёвки в плей-офф Лиги наций ©instagram.com/fmfmoldova

Сборная Фарерских островов победила на своём поле команду Молдовы в матче шестого тура Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

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Сборная Фарерских островов победила на своём поле команду Молдовы в матче шестого тура Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоялась в Торсхавне на стадионе "Торсведлюр " и завершилась со счётом 1:0 в пользу островитян. Единственный гол на 24-й минуте забил Очи Самуэльсен.

Таким образом, Фареры набрали восемь очков и финишировали на втором месте в группе C3, что позволит им сыграть в "стыках" за выход в дивизион B. Победившие в группе словаки (12 очков) с первого места пошли на повышение.

Сборная Молдовы набрала семь баллов и финишировала на третьей строчке, а команда Казахстана с тремя очками заняла последнее место в квартете и в следующем розыгрыше как и Молдова, сыграет в Лиге С.

Напомним, в параллельном матче, который был сыгран в Астане сборные Казахстана и Словакии сыграли вничью - 2:2.

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