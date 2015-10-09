Тренер Словакии оценил ничью и назвал лучших игроков сборной Казахстана

Главный тренер сборной Словакии Владимир Вайсс поделился впечатлениями от выездного матча с командой Казахстана. Эта встреча была последней для обоих коллективов на групповой стадии Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч прошёл в Астане и завершился результативной ничьей - 2:2. Причём гости отыгрались на пятой компенсированной минуте.

"Болельщики увидели великолепный футбол. Казахстан был лучше в первом тайме, а мы во втором. У нас было преимущество в середине, но Казахстан был опасен на контратаках. Сегодня здорово сыграла атакующая тройка соперников: Исламхан, Чесноков, Кенжебек. Это игроки скоростные, и мы это предполагали, но допустили позиционную ошибку перед голом. Это была хорошая игра. Мы могли добиться успеха на последней минуте при выходе один на один. Но если считать так, то ничья справедлива", - считает Вайсс.

Также тренер, в прошлом работавший в "Кайрате", вновь отметил, что ему было приятно вернуться в Казахстан.

"Я рад, что вернулся в мой, можно сказать, второй дом, потому что здесь мне дали шанс здесь поработать. Я рад был увидеть своих друзей. Поэтому мы подарили Казахстану очки на последней минуте (когда не забили один на один). Но это я шучу, конечно. Мы добились результата, это была наша задача - выиграть группу. Конечно, сильно повлияло и то, что 10-11 ведущих футболистов остались дома. Те, кто вышел - кто-то сыграл отлично, кто-то лучше, кто-то ещё с недостатками, но в целом я доволен", - цитирует слова Вайсса журналист Vesti.kz Димаш Тулегенов.

Отметим, что сборная Словакии с 12 очками финишировала на первом месте в группе и гарантировала себе продвижение в Лигу В. А вот Казахстан, напротив, замкнул турнирную таблицу квартета, набрав всего три очка.

Фото: Vesti.kz/Алимжан Аманжол©️

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