Исчезновение лидера и игнор бомбардира. Черчесов вычеркнул 10 футболистов из сборной Казахстана

На ноябрьские матчи Лиги наций главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов вызвал 27 футболистов. Изначально в расширенный список вошли 37 игроков. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о тех, кто остался за бортом национальной команды, хотя входил в расширенный состав.

14 ноября сборная в Алматы примет соперников из Австрии, а 17 числа в гостях схлестнется с Норвегией. Шансов на позитив особо нет, так как за два тура до финиша групповой стадии у подопечных Черчесова всего один набранный балл, а у трех остальных команд - по семь очков.





31-летний голкипер, который, как и Черчесов, является уроженцем Республики Северной Осетии - Алании (Россия), стал единственным вратарем, который не попал в окончательный список из расширенного.

В сентябре и октябре он вызывался в сборную, но на поле не выходил. На этот раз его невызов можно назвать логичным решением. За последние три месяца Заруцкий провел только один матч - выездную игру против "Нью-Сейнтс" в Лиге конференций (0:2), когда "Астана" отправилась в Англию без основного состава.

В этом сезоне он провел за "Астану" 10 матчей во всех турнирах, трижды отстояв на ноль и пропустив 10 голов. Летом он дебютировал за сборную, сыграв один тайм в товарищеской игре с Азербайджаном (2:3).

34-летний оборонец в этом году провел всего один официальный матч за сборную, но в нем он отметился провалом. В сентябрьской игре со Словенией (0:3) он вышел в старте, но его ошибка привела к пропущенному мячу. Кроме того, Малый еще до перерыва заработал предупреждение. На второй тайм Черчесов выпустил уже другого защитника, а в октябре российский специалист Малого не вызвал.

В последнее время Малый стал испытывать проблемы с игровой практикой даже в стане "Ордабасы", где большую часть сезона он являлся незаменимым футболистом основы. К примеру, он оставался в запасе всю игру против "Астаны" (2:4) и "Жениса" (1:2).

В этом сезоне на счету Малого 28 матчей за "Ордабасы" во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одним ассистом. Он заработал 10 предупреждений и одно удаление. За сборную Казахстана забил один гол в 68 матчах.

24-летний латераль в прошлом году нередко появлялся на поле в футболке сборной Казахстана. Но в 2024-м сыграл только дважды - Черчесов выпускал футболиста на замену в обеих встречах со Словенией (0:3, 0:1).

В текущем сезоне он был отдан в аренду в ярославский "Шинник", оставшись во втором по значимости дивизионе России, в то время как его "Химки" выступают в РПЛ. За свою команду он играет немало - в этом сезоне провел 14 матчей во всех турнирах, в которых получил две желтые карточки.

За сборную Казахстана провел восемь матчей. Его отсутствие в списке можно объяснить тем, что Черчесов поставил выше других номинальных правых защитников, к которым можно отнести Марата Быстрова, Еркина Тапалова и Султанбека Астанова. Кажется, выступления за одного из аутсайдеров второго дивизиона России Станислав Саламович не воспринимает всерьез - команда занимает 15-е место из 18.

31-летний капитан столичных является универсалом, который способен закрыть любую позицию в обороне и сыграть в центре полузащиты. Но заметный спад в этом году привел к тому, что Бейсебеков не вызывается в сборную уже второй месяц кряду, а в сентябре он обе игры провел на скамейке запасных.

В этом году Абзал провел за сборную только один тайм в официальных матчах, который стал настоящей катастрофой. Он стал одним из трех игроков, которых Магомед Адиев заменил в перерыве после 0:4 от Греции в марте (итог - 0:5).

За "Астану" футболист тоже почти не играет. В 10 последних матчах КПЛ он лишь дважды выходил на замену, проведя в сумме порядка 15 минут. Показательно, что Бейсебеков сыграл только в одном из восьми еврокубковых матчей команды, и эта встреча с "Нью-Сейнтсом" (0:2) без оставшихся в Алматы игроков основы.

Невызов Абзала объясним довольно легко. Если судить объективно, то даже наличие его имени в расширенном списке было не совсем заслуженным. В этом сезоне он провел за "Астану" 18 матчей во всех турнирах, отметившись ассистом. За сборную он отыграл 48 встреч.

Еще один 31-летний игрок "Астаны" - Куат. Он еще ни разу не вызывался Черчесовым и пропустил все игры Лиги наций. В этом году на его счету только участие в товарищеских матчах с Люксембургом (1:2), Арменией (1:2) и Азербайджаном (2:3).

В клубе он получает больше доверия и игрового времени, чем тот же Бейсебеков. Но этого все равно недостаточно. В трех последних турах КПЛ он ни разу не появлялся на поле. В 30 матчах за "Астану" во всех турнирах этого сезона он оформил 1+1, а за всю карьеру в сборной забил шесть мячей в 64 играх.

У Куата тоже наблюдается спад, пусть и не такой резкий, как у Бейсебекова. Но объективно он проигрывает конкуренцию в центре полузащиты, как в клубе, так и в сборной.

Черчесова неоднократно критиковали за вызов в сборную 28-летнего хавбека "Ордабасы". Абикен пропустил два года из-за дисквалификации за допинг, а ближе к лету вернулся на поле. Почти сразу же его стали приглашать в сборную, хотя своим уровнем на поле он, откровенно говоря, не выделялся.

В сентябре и октябре он провел по одной игре в Лиге наций. Что же касается актуальной формы, то в последнем матче КПЛ против "Кайрата" (1:2) он был заменен уже в перерыве, а перед этим вовсе пропустил две встречи чемпионата.

В 24 матчах за "Ордабасы" в этом сезоне он отметился одной результативной передачей. За национальную команду у него один гол в 16 проведенных матчах.

В прошлом месяце 24-летний хавбек впервые получил вызов в сборную Казахстана и провел две игры в качестве запасного. Но этот успех закрепить теперь не удастся, так как Черчесов не включил Ульшина в итоговый состав.

В последних четырех турах КПЛ он провел на поле суммарно 15 минут. А вся та ударная результативность, которая была у него летом, исчезла с уходом российского тренера Александра Кержакова. Осень при Рафаэле Уразбахтине Андрей проводит очень скромно, не забивая, не ассистируя и нечасто попадая в старт.

В 19 матчах за "Кайрат" в этом сезоне он оформил 4+3. Однако в последние месяцы его игра выглядит блекло, и от этого последовал невызов футболиста в сборную на ноябрьские матчи.

Больше всего вопросов вызывает невызов 26-летнего полузащитника, который за последние полтора года стал одним из лидеров национальной команды. Все началось еще во время предыдущего сбора, когда Оразов не попал в заявку на игру со Словенией после проваленного матча с австрийцами (0:4).

Уже были разговоры о том, что у Черчесова и Оразова произошел конфликт, а невызов на ноябрьские игры только обострил данную тему. Даже с учетом того, что казахстанец уже полтора месяца не выходил в старте в матчах датского чемпионата, он, по своему уровню и актуальной форме, сильнее большинства других игроков сборной.

Первое время после летнего трансфера в "Силькеборг" Рамазан играл регулярно, но в последние месяцы картина изменилась, и сейчас он стал игроком ротации. Это тоже негативно сказывается на его настрое. Всего за четыре месяца в Дании Оразов провел 14 матчей во всех турнирах и забил два гола. За сборную он забил один мяч в 29 играх.

26-летний форвард в прошлом месяце получил первый за полтора года вызов в сборную, а еще впервые за два с лишним года сыграл за национальную команду. Черчесов выпустил игрока на замену в гостевой игре с Австрией (0:4). Но попасть в список вызванных игроков вновь ему не удалось.

В сентябре израильский "Хапоэль" отдал казахстанца в аренду в "Сочи" из второго дивизиона России. Там ему регулярно удается выходить на поле, но в основном только на замену. В восьми матчах во всех турнирах он забил гол и спровоцировал автогол соперника. Правда, эти голевые действия пришлись на кубковые матчи против команд из третьего по силе дивизиона страны, что не очень показательно.

Сейчас "Сочи" идет в топ-4 чемпионата и борется за путевку в РПЛ. Конкуренция в клубе есть, и пока Шушеначеву приходится непросто. За сборную Казахстана Артур провел семь игр, но голов не забил.

Еще один 26-летний нападающий, который остался только в расширенном списке - форвард белорусского БАТЭ Омиртаев. Многие болельщики выражают несогласие с тем, что Черчесов так ни разу и не вызвал футболиста, который проводит самый результативный сезон на взрослом уровне.

В 24 матчах чемпионата Беларуси Омиртаев оформил 9+1 в составах двух клубов - "Слуцка" и БАТЭ. Он никогда не забивал так много за один сезон. Но это не помогло ему оказаться в сборной впервые с 2021 года (в прошлом месяце он не попал в заявку в обоих матчах). Всего за Казахстан провел пять игр и забил два мяча.

При этом Омиртаев забил больше, чем другие вызванные в сборную чистые нападающие. Если у него девять голов в этом сезоне, то у Айбара Жаксылыкова - семь, у Рамазана Каримова - три, а у Абата Аймбетова вовсе нет мячей с начала европейского сезона.

Это решение Черчесова можно назвать самым спорным, наряду с отсутствием Оразова в списке.

Отметим, что в этот раз в сборную получили вызов четыре потенциальных дебютанта национальной дружины: вратарь "Жениса" Темирлан Анарбеков, защитник "Атырау" Адильбек Жумаханов, опорник "Жетысу" Мейрамбек Калмырза и вингер кипрского "Акритас Хлоракас" Галымжан Кенжебек. Всем им 21 год.

Фото: ФК "Астана" (1,4,5), КФФ (2,6,8,9), ФК "Шинник" (3), ФК "Кайрат" (7), ФК БАТЭ (10)©️