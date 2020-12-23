Итоги года в ММА: дебюты в UFC, чемпионские бои и повышенный интерес к казахстанцам во всем мире

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Уходящий год получился успешным для всего казахстанского ММА. Три бойца дебютировали в лучшей лиге мира UFC, дважды представители Казахстана бились за пояс чемпиона в российском промоушене AMC Fight Nights, да и вообще количество файтеров, доказывающих свой уровень на международной арене - стало больше. Корреспондент Vesti.kz - об успехах и положении дел в казахстанских смешанных единоборствах по итогам 2020 года.
Начнем подводить итоги года с промоушена UFC. Два стартовых боя в лиге уже успела провести Мария Агапова (9-2). На ее счету яркая победа с бонусом за лучшее выступление вечера и досадное поражение спустя два месяца после дебюта. В июле также дебютировал в лиге Жалгас Жумагулов (13-4), но его старт завершился весьма спорным решением судей, которое оказалось не в пользу 32-летнего актюбинца. В октябре порадовал болельщиков полусредневес Шавкат Рахмонов (13-0), громко заявив о себе на турнире UFC 254. Не сумел дебютировать на этом же ивенте Сергей Морозов (16-4), чей бой сорвался из-за болезни соперника. Итого: три дебютанта провели четыре боя, а еще один файтер выйдет в октагон UFC в январе - Морозов встретится все с тем же Умаром Нурмагомедовым, поединок с которым сорвался в октябре. На том же турнире свой второй бой в известном чемпионате проведет Жумагулов.
Не забываем и об Армане Оспанове(11-3), который находится, как говорится, на подходе. Еще в прошлом месяце неоднократно сообщалось, что Оспанов ждет получения разрешения на работу в США. Также была информация, что дебют казахстанца в UFC состоится в январе-феврале следующего года. В настоящее время Арман находится в Штатах и продолжает упорно тренироваться, а среди его партнеров по занятиям можно было заметить известных бойцов Фрэнсиса Нганну (15-3), Муслима Салихова (17-2), Дэна Иге (14-3) и многих других звезд UFC. Свой последний бой Арман провел в марте на алматинском турнире АСА 105, нокаутировав небезызвестного Расула Мирзаева (18-3).
В российском промоушене Absolute Championship Akhmat (ACA) проявил себя легковес Артем Резников (22-6). Весной он задушил Хамзата Аушева (13-5), а в сентябре решением выиграл у звезды промоушена Юсуфа Раисова (17-2). Сейчас Резников является лидером в рейтинге претендентов легкого веса. Действующим чемпионом организации в этой весовой категории является Абдул-Азиз Абдулвахабов (18-2). Вероятнее всего, бой за чемпионский пояс - всего лишь вопрос времени.
В топ-4 лучших бойцов полутяжелого веса АСА сразу два казахстанца - Асылжан Бакытжанулы (11-2) и Евгений Егембердиев (12-3). На счету Бакытжанулы в этом году два боя. В марте он побил испанца Даниэля Толедо (12-8), но в сентябре проиграл нокаутом россиянину Алексею Буторину (16-4). Отметим, что Асылжан идет в рейтинге претендентов на третьем месте, а Буторин - на втором. Егембердиев же успел провести за этот год аж три боя, что очень неплохо для 35-летнего уроженца Тараза. Два из них он выиграл, включая последний поединок на АСА 115, где Егембердиевым был нокаутирован экс-боец UFC. В настоящий момент Евгений находится на четвертой строчке в рейтинге полутяжеловесов организации.
Бывший чемпион AMC Fight Nights (AMC FN) в полусреднем весе Георгий Кичигин (24-6) успешно дебютировал в лиге АСА. В сентябрьском поединке 31-летний боец победил судейским решением другого дебютанта лиги - Мамуржона Хамдамова (10-2) из Таджикистана. Теперь многие болельщики находятся в ожидании второго боя между Кичигиным и россиянином Гаджимурадом Хирамагомедовым (9-4), которого представитель Казахстана уже побеждал в титульном бою AMC FN три с половиной года назад. Тогда команда российского бойца была не согласна с решением, а все это дошло до скандала - Хирамагомедов со своим братом избил вице-президента Союза ММА России, а случилось все это сразу же после поединка в одном из отелей Нур-Султана. Сейчас Хирамагомедов находится в топе бойцов полусреднего веса АСА.
В сентябре сразу два представителя Казахстана бились за чемпионские пояса AMC FN. Средневес Даурен Ермеков (14-5), являющийся чемпионом лиги Eagle FC (бывший GFC), подходил к поединку на серии из пяти побед, но все равно не смог справиться с натиском действующего короля дивизиона - Владимира Минеева (14-1-1). На том же турнире за пояс бился полулегковес Муратбек Касымбай (10-3). Судейским решением боец из Нур-Султана проиграл чемпиону Мухаммеду Эминову (13-1). Теперь Касымбай готовится к другому громкому поединку - против скандально известного в России "Персидского дагестанца".
Неплохо показал себя и полулегковес Нурсултан Касымханов (11-3), выступающий в АСА. В марте он победил своего соперника нокаутом уже в первом раунде, но в декабре был остановлен мощным чеченским бойцом Алиханом Сулеймановым (12-2). В сентябре в клетку вернулся Куат "Найман" Хамитов (19-7-1). Казахстанец, который не бился полтора года, в первом же раунде на турнире AMC FN 98 задушил россиянина Ахмадхана Бокова (5-5).
Полулегковес Сабит Жусупов (10-3-1) блеснул на сентябрьском совместном турнире AMC FN и Eagle FC (на тот момент еще FNG и GFC), победив техническим нокаутом в третьем раунде. На двух турнирах Eagle FC, после покупки лиги Хабибом Нурмагомедовым (29-0), выступило уже восемь казахстанцев, шестеро из которых добыли свои победы. Полулегковес Али Кабдулла (6-0) заявил о намерении стать чемпионом организации, улучшил свой идеальный профессиональный рекорд и Дияр Нургожай (5-0). Также своих побед добились Санжар Адилов (6-1-1), Жасулан Акимжан (5-2), Азамат Маркабаев (7-3) и Аслан Ораз (3-1). Маркабаев, кстати, отметил, что после дебюта Жумагулова и Рахмонова в UFC - интерес многих промоушенов к другим казахстанцам значительно возрос.
Все больше набирают популярность турниры, проводимые на территории Казахстана. Это касается не только крупных зарубежных промоушенов, но и собственных. В марте в Алматы прошел турнир АСА, а в июне планировался первый в истории UFC-ивент в Казахстане. Турнир в Нур-Султане должен был возглавить бой между россиянином Петром Яном (15-1) и бразильцем Марлоном Мораесом (23-8-1). Но турнир был отменен по всем известным причинам. В этом году в стране было проведено два турнира Alash Pride FC и пять ивентов Naiza Fighter Championship (NFC). На этой неделе они проведут заключительные турниры года (Alash Pride - 23 декабря, NFC - 24 декабря). На NFC 27 состоится титульный бой в наилегчайшем весе, который оспорят действующий временный чемпион лиги M-1 Global Асу Алмабаев (11-2) и боец из Кыргызстана - Алманбет Абдывасы Уулу (7-3).
Планируется, что первый турнир UFC в Казахстане должен будет состояться в 2021 году, если этому не помешает эпидемиологическая ситуация. Кроме того, президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что турниры в Казахстане будут проводиться и дальше. Хабиб, руководящий лигой EFC, заявил, что в первой половине следующего года один из ивентов организации пройдет в Алматы.
Не забываем о средневесе из Нур-Султана - Кирилле Хомицком (8-2). 25-летний боец будет участвовать в известном реалити-шоу от создателей UFC - The Ultimate Fighter (TUF). Ожидается, что съемки 29-го сезона шоу начнется в марте 2021 года. Хомицкий станет первым казахстанцем в истории TUF. Победитель этого соревнования получит контракт с UFC. Свой последний бой Хомицкий провел в начале декабря, на EFC 30 уступив опытному россиянину Артуру Гусейнову (25-9).
Также нельзя не отметить развитие и прогресс бойцовских клубов. Бойцы Arlan MMA Pro Team и Tobet Top Team стабильно радуют казахстанских болельщиков, держат планку и файтеры из Alash Pride. Не так давно была создана новая команда DAR TEAM, которая уже подписала в свои ряды бойцов UFC Дамира Исмагулова (19-1) и Шавката Рахмонова. Больше конкуренции и больше успехов - нужно надеяться, что все будет именно так. Вдобавок отметим, что вскоре в стране должны будут открыться официальные залы UFC - UFC Gyms, а в начале декабря открытие своих залов в Нур-Султане и Алматы анонсировал и Хабиб.
К сожалению, не все бойцы, за сражениями которых привыкли наблюдать казахстанские зрители, выступили в 2020 году. Не удалось это сделать Морозову и Исмагулову. Также длительный простой есть у Кайрата Ахметова (23-2), который проведет бой в эту пятницу. Почти полтора года не бился представитель наилегчайшего веса Арман Ашимов (11-3-1). Ранее была информация, что Ашимов должен был принять участие в претендентской серии президента UFC Даны Уайта, но из-за проблем с визой все это пришлось отложить.
Напомним, что на нашем сайте проходит голосование "Лучший спортсмен года по версии читателей Vesti.kz". В списке номинантов есть и боец UFC Рахмонов.
Фото: UFC (1), АСА (2), Fight Nights (3,4), EFC (5)
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