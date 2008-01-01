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Новости по теме: Жумагулов Жалгас

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Стал известен срок отстранения от боев казахстанца Жумагулова после дебюта в UFC
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Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
Слуцк Шахтер Сл 21:30
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Динамо-Брест Витебск 23:30
1 1,765 X 3,76 2 4,14
Велоспорт. Вуэльта Бургоса 2020
Групповая гонка. Этап 4. Gumiel de Izán - Roa de Duero (163 km) 16:50
Теннис. Выставочные матчи 2020
Оре Ломакин 18:00
Мехия Попко 19:30
Ломакин Зонне 21:00
18 июля 19:06
"Не плачь, детка, ха-ха". Обидчик Жумагулова потроллил казахстанца после скандальной победы на UFC
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"Не плачь, детка, ха-ха". Обидчик Жумагулова потроллил казахстанца после скандальной победы на UFC
Не оставил бразилец без внимания свой удар по паху.
18 июля 18:21
Ушел из нефтяной компании ради боев, жил в Китае, теперь у него есть первый чемпион. История самого успешного казахстанца в UFC
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Ушел из нефтяной компании ради боев, жил в Китае, теперь у него есть первый чемпион. История самого успешного казахстанца в UFC
С соотечественниками он тоже работает.
17 июля 23:06
"В любительском боксе джентльмены, здесь - нет". Менеджер дал казахстанским профи совет от тренера Мейвезера
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"В любительском боксе джентльмены, здесь - нет". Менеджер дал казахстанским профи совет от тренера Мейвезера
Он назвал это психологическим давлением.
16 июля 17:21
"Вы че, блин?!". Жумагулов записал видео из-за придуманного заявления о вине тренера в поражении в UFC
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"Вы че, блин?!". Жумагулов записал видео из-за придуманного заявления о вине тренера в поражении в UFC
Он объяснил позицию по виновному.
16 июля 08:00
В США разобрали дебютный бой казахстанца Жумагулова в UFC и назвали ключевой фактор
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В США разобрали дебютный бой казахстанца Жумагулова в UFC и назвали ключевой фактор
Жако противостоял 14-й номер рейтинга.
15 июля 21:46
"Мне нужна его хрустальная челюсть". Обладатель титула M-1 из Казахстана хочет подраться с экс-чемпионом UFC
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"Мне нужна его хрустальная челюсть". Обладатель титула M-1 из Казахстана хочет подраться с экс-чемпионом UFC
Он может дебютировать в UFC осенью.
15 июля 20:00
Удар в пах, пальцы в глаза и извинения команды соперника. Жумагулов рассказал подробности дебютного боя в UFC
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Удар в пах, пальцы в глаза и извинения команды соперника. Жумагулов рассказал подробности дебютного боя в UFC
Его противник использовал грязные приемы.
15 июля 18:13
12 заходов в сауну, почти 6 литров воды и сон 1,5 часа. Как Жумагулов сгонял вес перед дебютом в UFC
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12 заходов в сауну, почти 6 литров воды и сон 1,5 часа. Как Жумагулов сгонял вес перед дебютом в UFC
Он рассказал подробности.
15 июля 17:24
"Пришли люди в защитных костюмах". Как дебют Жумагулова в UFC едва не сорвался из-за коронавируса
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"Пришли люди в защитных костюмах". Как дебют Жумагулова в UFC едва не сорвался из-за коронавируса
Боец рассказал, как ситуация была урегулирована.
15 июля 16:38
Обидно до слез, или за базар ответишь. Какие неприятности ожидают казахстанских бойцов в UFC
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Обидно до слез, или за базар ответишь. Какие неприятности ожидают казахстанских бойцов в UFC
Несколько слов о главных отрицательных моментах.
15 июля 12:40
Менеджер казахстанца Жумагулова рассказал о гонораре за дебютный бой в UFC
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Менеджер казахстанца Жумагулова рассказал о гонораре за дебютный бой в UFC
Жалгас неудачно дебютировал в промоушене.
14 июля 20:29
Победы и титулы после неудачного дебюта. Почему Жумагулову не надо расстраиваться из-за первого поражения в UFC
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Победы и титулы после неудачного дебюта. Почему Жумагулову не надо расстраиваться из-за первого поражения в UFC
Казахстанец уступил Раулиану Пайве из Бразилии.
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