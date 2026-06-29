Алмабаев улучшил достижение Рахмонова и стал рекордсменом UFC

В прошедшие выходные в Баку (Азербайджан) прошёл турнир UFC с участием двух казахстанских бойцов - Асу Алмабаева (24-3) и Бекзата Алмахана (12-4). Корреспондент Vesti.kz рассказал о новых достижениях Казахстана, рекордах и даже антирекордах в лучшем промоушене мира.

К сожалению, в предварительном карде ивента Алмахан потерпел поражение единогласным решением судей от бразильца Жана Мацумото (18-2). Зато в главном карде Алмабаев красиво финишировал американца Чарльза Джонсона (19-9).

30 побед Казахстана в UFC

Победа Асу стала 30-й по счёту для представителей Казахстана в лучшей лиге мира.

Алмабаев побил достижение Рахмонова

Теперь именно Асу - самый опытный боец UFC из Казахстана. У него восемь поединков, и это теперь больше, чем у Шавката Рахмонова, Дамира Исмагулова и Жалгаса Жумагулова (у троих - по семь боёв).

Кроме того, Алмабаев повторил достижение Рахмонова по победам в UFC - по семь. Это лучший показатель среди казахстанцев.

Асу установил рекорд по раундам в UFC

Суммарно боец наилегчайшего веса выходил на 23 раунда в UFC. Предыдущий рекорд принадлежал Исмагулову, который в сумме провёл 21 раунд в американской организации.

Алмахан стал лучшим казахстанцем по нокдаунам

Вот такой вот диссонанс. Боец, который может покинуть UFC после 1-3 по первому контракту, стал лучшим представителем своей страны по количеству оформленных нокдаунов в лиге (3). В бою с Мацумото он один раз уронил соперника, но этого было недостаточно для успеха. Ранее Бекзат делил лидерство по этому показателю с Марией Агаповой, у которой два нокдауна в UFC.

Никто из казахстанцев не борется так, как Асу

Алмабаев улучшим свои же достижения, где ему не было равных среди соотечественников. Теперь у него 33 успешных тейкдауна, 56 минут 25 секунд работы в партере и 52 минуты 9 секунд контроля в борьбе. По всем статьям он лучший.

Алмахан установил антирекорд из-за борьбы

А вот хуже всего дела по тейкдаунам обстоят именно у Бекзата. Яркий ударник никак не может показать себя в борьбе. У него ноль сделанных тейкдаунов в четырёх боях и девять пропущенных! Соотношения -9 по тейкдаунам нет ни у одного другого казахстанца...

Девятый бонус для Казахстана в истории UFC

Алмабаев за свой потрясающий болевой приём получил бонус - лучшее выступление вечера. Это девятый бонус, который UFC вручил казахстанскому бойцу (6 - за выступление вечера, 3 - за бой вечера). Для самого Асу это уже второй бонус за выступление вечера. Первый был против Оди Осборна в августе 2023-го.

Отметим, что следующий бой казахстанского бойца в UFC запланирован на 9 августа в Лас-Вегасе (Невада, США). Полутяжеловес Дияр Нургожай (11-2) подерётся с бразильцем Бруно Лопесом (14-3).

Алмабаев вошёл в историю после досрочной победы в UFC

Фото: Аян Несипбеков©️

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