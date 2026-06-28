Алмабаев вошёл в историю после досрочной победы в UFC

Казахстанский боец наилегчайшего веса Асу Алмабаев (24-3) получил щедрый бонус за яркую победу на турнире UFC Fight Night 280, который прошёл в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz.

Историческое достижение для казахстанца

После яркой досрочной победы над американцем Чарльзом Джонсоном (19-9) казахстанец был удостоен престижного денежного бонуса.

В поединке с Джонсоном Алмабаев завершил бой в третьем раунде, успешно проведя редкий болевой приём на ногу. Эффектное выступление принесло казахстанцу награду "выступление вечера".

Размер бонуса составил 100 тысяч долларов (около 48,5 миллиона тенге). Таким образом, Алмабаев стал первым представителем Казахстана, получившим обновлённую премию UFC после того, как в 2026 году промоушен увеличил размер бонусов благодаря новому контракту с Paramount.

Кто ещё получил награды

Аналогичный бонус был присуждён азербайджанцу Рафаэлю Физиеву, который является уроженцем Казахстана. В главном событии турнира он нокаутировал мексиканца Мануэля Торреса во втором раунде.

Ещё одним обладателем премии стал представитель Турции Абдул-Рахман Яхьев. Он отправил американца Джулиуса Уокера в нокаут всего за восемь секунд, а этот финиш вошёл в десятку самых быстрых в истории UFC.

Награду "Выступление вечера" также получил украинец Даниил Донченко — бывший чемпион казахстанской лиги Naiza, который эффектно нокаутировал шведа Теодора Берггрена.

Дополнительные выплаты

Помимо четырёх главных обладателей бонусов, UFC поощрит и остальных бойцов, одержавших досрочные победы на турнире. Каждый из них получит дополнительную выплату в размере 25 тысяч долларов.

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