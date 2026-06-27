Асу Алмабаев болевым приемом финишировал американца на турнире UFC

Казахстанский боец Асу Алмабаев (24-3) победил на турнире UFC Fight Night в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в наилегчайшем дивизионе стал американский файтер Чарльз Джонсон (19-9). Трехраундовый поединок продлился почти всю дистанцию. В заключительном раунде Асу удалось финишировать своего соперника и одержать досрочную победу.

Этот бой стал первым для "Зульфикара" в 2026 году. Это восьмой поединок Алмабаева в UFC. При семи победах казахстанец потерпел одно поражение в самом престижном промоушене.

Джонсон уже встречался в UFC с двумя казахстанскими бойцами. В 2022 году он победил Жалгаса Жумагулова раздельным решением судей, а в 2024-м оказался сильнее Азата Максума.

Добавим, что на турнире в Баку уже выступил казахстанец Бекзат Алмахан, уступивший решением бразильцу Жану Мацумото.

В главном поединке вечера встретятся уроженец Казахстана Рафаэль Физиев, который сейчас представляет Азербайджан и мексиканец Мануэль Торрес.

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