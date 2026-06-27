Судьи решили исход четвертого боя Алмахана в UFC

Казахстанский боец Бекзат Алмахан (12-4) проиграл на турнире UFC Fight Night в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.

Поединок легчайшего веса против бразильца Жаном Мацумото (18-2) прошел в предварительном карде. По итогам трех раундов Алмахан уступил решением своему сопернику.

Дебют Алмахана в UFC состоялся в марте 2024 года и сразу стал серьёзным испытанием для казахстанского бойца. На коротком уведомлении он согласился выйти в октагон против одного из самых перспективных представителей легчайшего дивизиона — Умара Нурмагомедова (19-1), двоюродного брата бывшего чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова (29-0).

Алмахан сумел громко заявить о себе уже в первом раунде, отправив непобеждённого на тот момент россиянина в нокдаун. Однако по итогам трёх раундов судьи единогласным решением отдали победу Нурмагомедову.

Первого успеха под эгидой UFC казахстанец добился в мае 2026 года на турнире в Монреале. Тогда Алмахан не оставил шансов местному бойцу Брэду Катоне (14-5), нокаутировав канадца уже на 64-й секунде боя и оформив одну из самых быстрых побед вечера.

Последний бой в UFC Алмахан провел в ноябре 2025 года против испанского бойца грузинского происхождения Александра Топурии. Поединок прошел в Катаре и звершился единогласным решением судей в пользу брата чемпиона UFC.

Напомним, что на турнире UFC в Баку Казахстан также будет представлен Асу Алмабаевым (23-3). Его соперником в наилегчайшем дивизионе станет американский файтер Чарльз Джонсон (19-8). Ориентировочно бой Алмабаева начнется в 22:00 по казахстанскому времени.

В главном поединке вечера встретятся уроженец Казахстана Рафаэль Физиев, который сейчас представляет Азербайджан и мексиканец Мануэль Торрес.

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