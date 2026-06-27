Боец из Узбекистана "задушил" соперника на турнире UFC

Боец из Узбекистана Нурсултон Рузибоев одержал победу на турнире UFC Fight Night в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.

Соперником Рузибоева в средней весовой категории был россиянин Андрей Пуляев. Узбекистане победил в первом раунде, применив удушающий прием.

Добавим, что на этом турнире уже выступил казахстанец Бекзат Алмахан, проигравший решением бразильцу Жану Мацумото.

Напомним, что на турнире в Баку Казахстан также будет представлен Асу Алмабаевым. Его соперником в наилегчайшем дивизионе станет американский файтер Чарльз Джонсон.

В главном поединке вечера встретятся уроженец Казахстана Рафаэль Физиев, который сейчас представляет Азербайджан и мексиканец Мануэль Торрес.

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