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UFC
Сегодня 20:49
 

Боец из Узбекистана "задушил" соперника на турнире UFC

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Боец из Узбекистана "задушил" соперника на турнире UFC ©instagram.com/nursulton_ruziboev

Боец из Узбекистана Нурсултон Рузибоев одержал победу на турнире UFC Fight Night в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.

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Боец из Узбекистана Нурсултон Рузибоев одержал победу на турнире UFC Fight Night в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.

Соперником Рузибоева в средней весовой категории был россиянин Андрей Пуляев. Узбекистане победил в первом раунде, применив удушающий прием.

Добавим, что на этом турнире уже выступил казахстанец Бекзат Алмахан, проигравший решением бразильцу Жану Мацумото.

Напомним, что на турнире в Баку Казахстан также будет представлен Асу Алмабаевым. Его соперником в наилегчайшем дивизионе станет американский файтер Чарльз Джонсон.

В главном поединке вечера встретятся уроженец Казахстана Рафаэль Физиев, который сейчас представляет Азербайджан и мексиканец Мануэль Торрес.

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UFC Fight Night Баку   •   Азербайджан, Баку   •   Основной кард, мужчины
Сегодня 23:30   •   не начат
Азербайджан
Рафаэль Физиев
- : -
Мексика
Мануэль Торрес
Кто победит в основное время?
Физиев
Ничья
Торрес
Проголосовало 2 человек

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