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Рафаэль Физиев

Азербайджан  Азербайджан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
33 года
Дата рождения
5 марта 1993
Вид спорта
Смешанные единоборства
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
UFC Fight Night Баку   •   Азербайджан, Баку   •  
27 июня 23:30   •   не начат
Азербайджан
Рафаэль Физиев
  - : -
Мексика
Мануэль Торрес

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