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Мануэль Торрес

Мексика  Мексика  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
31 год
Дата рождения
25 марта 1995
Вид спорта
Смешанные единоборства
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
UFC Fight Night Баку   •   Азербайджан, Баку   •  
27 июня 23:30   •   не начат
Азербайджан
Рафаэль Физиев
  - : -
Мексика
Мануэль Торрес

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