Алмабаев победил и потребовал бой с чемпионом UFC

Казахстанский боец Асу Алмабаев (24-3) высказался после боя с американцем Чарльзом Джонсоном (19-9), сообщают Vesti.kz. Их поединок состоялся на турнире UFC Fight Night в Баку (Азербайджан). Алмабаев финишировал соперника в третьем раунде.

Асу потребовал боя с чемпионом UFC наилегчайшем Джошуа Ваном.

"Я не мог проиграть после такой поддержки болельщиков! Теперь — Джошуа Ван, ты следующий, я иду за тобой! Ван, давай! Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан — любая страна. Ноябрь, декабрь дай нам... Пояс, пояс! Я должен быть следующим в бою за титул", - заявил он.

Этот бой стал первым для "Зульфикара" в 2026 году. Это восьмой поединок Алмабаева в UFC. При семи победах казахстанец потерпел одно поражение в самом престижном промоушене.

Джонсон уже встречался в UFC с двумя казахстанскими бойцами. В 2022 году он победил Жалгаса Жумагулова раздельным решением судей, а в 2024-м оказался сильнее Азата Максума.

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