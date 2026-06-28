Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

UFC
Сегодня 03:17
 

В UFC обратились к Шавкату Рахмонову и Асу Алмабаеву

  Комментарии

Поделиться
В UFC обратились к Шавкату Рахмонову и Асу Алмабаеву Шавкат Рахмонов (слева) и Асу Алмабаев. ©IG/shavkatrakhmonov94

UFC отреагировал на победу Асу Алмабаева на турнире Fight Night 280 в Баку (Азербайджан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

UFC отреагировал на победу Асу Алмабаева на турнире Fight Night 280 в Баку (Азербайджан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский боец провел первый в 2026 году поединок, финишировав американца Чарльза Джонсона в третьем раунде. После победы Алмабаева поздравил другой казахстанский топ-боец Шавкат Рахмонов.

"Время праздновать", - подписали в UFC кадры со встречи файтеров в Instagram.


Напомним, что Рахмонов не выходил в клетку из-за травмы уже полтора года. В последний раз на турнире UFC в декабре 2024 года он победил единогласным решением судей ирландцы Иэна Гэрри.

Алмабаев же провел свой восьмой поединок в UFC. При семи победах казахстанец потерпел в самом престижном промоушене одно поражение.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!