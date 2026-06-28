UFC отреагировал на победу Асу Алмабаева на турнире Fight Night 280 в Баку (Азербайджан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский боец провел первый в 2026 году поединок, финишировав американца Чарльза Джонсона в третьем раунде. После победы Алмабаева поздравил другой казахстанский топ-боец Шавкат Рахмонов.

"Время праздновать", - подписали в UFC кадры со встречи файтеров в Instagram.

Напомним, что Рахмонов не выходил в клетку из-за травмы уже полтора года. В последний раз на турнире UFC в декабре 2024 года он победил единогласным решением судей ирландцы Иэна Гэрри.

Алмабаев же провел свой восьмой поединок в UFC. При семи победах казахстанец потерпел в самом престижном промоушене одно поражение.

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