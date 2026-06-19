Казахстанец получил новый бой после первой победы в UFC: соперник известен

Стали известны дата и место проведения в UFC следующего боя казахстанского тяжеловеса Дияра Нургожая (11–2), передают Vesti.kz.

Нургожай выступит на турнире UFC Vegas 120, который пройдёт 8 августа на арене UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Его соперником станет 33-летний бразилец Бруно Лопес (14–3), известный своими выступлениями и титулами в лигах LFA и Jungle Fight.

Обо бойца подходят к этому противостоянию с одинаковым рекордом в UFC — 1 победа при 2 поражениях.

Последний бой Нургожая состоялся 7 марта 2026 года на турнире UFC 326 в Лас-Вегасе. В этом поединке он одержал первую победу в промоуше - над бразильцем Рафаэлом Тобиасом единогласным решением судей.

Бруно Лопес в последний раз выходил в октагон 28 марта этого года на турнире UFC Fight Night в Сиэтле, когда проиграл новозеландцу Навахо Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде.

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