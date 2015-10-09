Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

MMA
Сегодня 04:40
 

Жалгас Жумагулов сделал заявление о завершении карьеры без UFC

  Комментарии

Поделиться
Жалгас Жумагулов сделал заявление о завершении карьеры без UFC Жалгас Жумагулов. ©OKTAGON©

Жалгас Жумагулов (19-9) не хочет продолжать карьеру, если ему не удастся вернуться в UFC, сообщают Vesti.kz. Казахстанский боец написал пост в социальных сетях, где сделал заявление о своем будущем.

Поделиться

Жалгас Жумагулов (19-9) не хочет продолжать карьеру, если ему не удастся вернуться в UFC, сообщают Vesti.kz. Казахстанский боец написал пост в социальных сетях, где сделал заявление о своем будущем.

Жумагулов отметил, что по-прежнему принадлежу к числу лучших.

"Я уже был в UFC. Я снова пробился на вершину и доказал, что по-прежнему принадлежу к числу лучших. Если возвращение в UFC не входит в мое будущее, то я всерьез задумаюсь о завершении карьеры. Без сожалений. Я отдал этому спорту", - написал Жумагулов в сети Х.

Напомним, что последний бой Жумагулова прошёл на турнире Oktagon 89 в Братиславе (Словакия) и был признан несостоявшимся. После этого казахстанец заявил о потере зрения.

 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!