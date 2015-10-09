Жалгас Жумагулов (19-9) не хочет продолжать карьеру, если ему не удастся вернуться в UFC, сообщают Vesti.kz. Казахстанский боец написал пост в социальных сетях, где сделал заявление о своем будущем.
Жумагулов отметил, что по-прежнему принадлежу к числу лучших.
"Я уже был в UFC. Я снова пробился на вершину и доказал, что по-прежнему принадлежу к числу лучших. Если возвращение в UFC не входит в мое будущее, то я всерьез задумаюсь о завершении карьеры. Без сожалений. Я отдал этому спорту", - написал Жумагулов в сети Х.
I’ve already been to the UFC.— Zhalgas Zhumagulov (@ZhakoZhumagulov) June 18, 2026
I’ve fought my way back to the top and proved that I still belong among the best.
If a return to the UFC isn’t in my future, then I’ll seriously consider walking away from the sport.
No regrets. I’ve given this game everything.
Напомним, что последний бой Жумагулова прошёл на турнире Oktagon 89 в Братиславе (Словакия) и был признан несостоявшимся. После этого казахстанец заявил о потере зрения.
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