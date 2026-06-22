Битва двух казахов и удобное время. Что нужно знать о турнире UFC в Баку?

Уже на этой неделе, 27 июня, в Баку (Азербайджан) состоится долгожданное событие - бойцовский турнир UFC Fight Night. Корреспондент Vesti.kz объясняет, чем особен этот ивент.

Турнир в столице Азербайджана включит в себя 13 поединков, шесть из которых пройдут в рамках главного карда. Его примет Национальная гимнастическая арена.

Второй турнир UFC в Азербайджане

В прошлом году лучшая лига мира впервые приехала в Азербайджан, где провела турнир из 12 поединков. Опыт получился позитивным, потому что уже в этом году UFC заключили трёхлетний контракт с министерством молодёжи и спорта Азербайджана по проведению турниров в Баку.

По действующему соглашению лига приедет в Баку не только в этот раз, но и в 2027-м и 2028-м годах. Это хорошо сказывается и на туристическом потенциале города и страны в целом.

Два казаха в карде: выступят Алмахан и Алмабаев

Если в прошлом году в Баку дрался один казахстанец - Азат Максум (проиграл россиянину Тагиру Уланбекову единогласным решением), то в этот раз представителей нашей страны будет больше.

Во втором поединке прелимов представитель легчайшего дивизиона Бекзат Алмахан (12-3) встретится с крепким бразильцем Жаном Мацумото (17-2).

А в третьем бою главного карда (десятый бой с начала турнира) выступит топовый боец наилегчайшего дивизиона Асу Алмабаев (23-3). Он проведёт поединок с американцем Чарльзом Джонсоном (19-8), который ранее побеждал в UFC казахстанцев Жалгаса Жумагулова и Максума. В актуальном рейтинге дивизиона Асу занимает восьмое место, а Чарльз располагается на 14-й строчке.

Главный бой уроженца Казахстана и экс-чемпион NAIZA

В главном событии вечера пройдёт поединок в лёгком весе. Местный файтер Рафаэль Физиев (13-5) встретится с мексиканцем Мануэлем Торресом (17-3).

33-летний Физиев, являющийся уроженцем Кордая (Жамбылская область, Казахстан), потерпел три поражения в четырёх последних поединках. Но именно в Баку год назад он выиграл в бою против Игнасио Бахамондеса решением. Поэтому он постарается вернуться на победную тропу в своей стране.

Противостоять ему будет 31-летний Торрес, у которого 5-1 в UFC. Однако единственное поражение ему нанёс всё тот же Бахамондес, которого уже проходил Физиев. Сейчас Рафаэль находится на 11-й позиции в рейтинге лёгкого веса, а Мануэль замыкает топ-15.

Кроме того, в третьем бою предварительного карда состоится поединок в полусреднем весе, в котором экс-чемпион казахстанской лигииз Украины(13-2) постарается довести рекорд в лучшем промоушене мира до 3-0.

На пути 24-летнего файтера встанет 26-летний шведский боец Теодор Берггрен (8-3), для которого это будет дебют в UFC.

В целом же в 13 поединках предстоящего турнира выступят 13 бойцов-выходцев из стран бывшего СССР. Поэтому кард максимально укомплектован под интересы местных любителей ММА. Тут и бои трёх азербайджанцев, и выступление Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет (16-1), в соглавном событии вечера, и противостояние между спортсменами из Узбекистана и России.

Вечерний турнир в субботу: смотреть будет удобно

Турнир в Баку пройдёт в субботу вечером по казахстанскому времени. Предварительный кард начнётся в 18:00, а главный - в 21:00. Ориентировочное время начала боя Алмахан - Мацумото - 18:25, Алмабаев - Джонсон - 22:00, а главное противостояние вечера Физиев - Торрес должно начаться примерно в 23:30.

Поэтому под просмотр турнира не придётся подстраиваться. Никаких ранних подъёмов, да и засыпать слишком поздно не придётся, к полуночи ивент подойдёт к завершению.

Напомним, что с начала года казахстанцы провели четыре поединка в UFC.(14-8) успел и победить нокаутом в первом раунде, и проиграть таким же образом в первом раунде. У(11-2) победа решением.(10-1-0-1) тоже победил решением, но позже его поединок был признан несостоявшимся из-за наличия в допинг-пробе спортсмена запрещённых препаратов.

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