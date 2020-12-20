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Головкин, Зайнутдинов или Рахмонов? Выбери лучшего спортсмена года

Сезон в 2020-м получился неполноценным.

Головкин, Зайнутдинов или Рахмонов? Выбери лучшего спортсмена года
Коллаж Vesti.kz©
Новости спорта Еще Около спорта
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Для всего мирового спорта 2020 год оказался сложным и неполноценным. Длительный период активность была снижена до минимально возможной точки, и лишь ближе к концу лета арены, стадионы и площадки стали оживать. Несмотря на все это, положительно отличиться казахстанским атлетам удалось.

Vesti.kz подготовили список наиболее отличившихся спортсменов. Выбрать лучшего по итогам года предлагается читателям нашего портала.


Геннадий Головкин, профессиональный бокс



В этом году GGG провел обязательную защиту титула чемпиона мира по версии IBF в среднем весе. Также на кону боя с поляком Камилом Шереметой стоял пояс IBO.

Головкин уверенно разобрался со своим соперником, в течение семи раундов отправив его в нокдаун четыре раза. На восьмую трехминутку оппонент не вышел - его угол отказался от продолжения поединка.

Важным достижением стал рекорд по количеству защит титула. Теперь в активе Головкина 21 успешная кампания по сохранению чемпионского трофея. До этого он делил рекорд с Бернардом Хопкинсом (по 20 защит).

Рахат Бекболат, тяжелая атлетика



Штангист в начале года успешно выступил на чемпионате Азии среди юношей и юниоров в Ташкенте, где завоевал "золото". Более того, Бекболат (до 102 килограммов) сделал это с мировым рекордом среди юношей. Высшее достижение он установил в толчке - 198 килограммов.

В ноябре спортсмен вышел на помост в рамках Кубка мира по тяжелой атлетике среди юношей. Вновь он показал высокий результат, одержав уверенную победу.

Сабырхан Махмуд, любительский бокс



Махмуд - один из самых ярких представителей легиона молодых казахстанских боксеров. С ним уже давно связывают будущие медальные надежды. Сам же боксер мечтает стать самым юным победителем Олимпиады из Казахстана.

В 2020-м Сабырхан стал победителем международного турнира в Венгрии. Проявить весь свой потенциал он не смог, так как турниры из-за пандемии прекратились. Так что следующим стартом у него стал чемпионат страны. 19-летний Махмуд дошел до финала, в котором доминировал и одержал победу над обладателем олимпийской лицензии Сакеном Бибосыном.

Алексей Луценко, велоспорт на шоссе



На сегодняшний день Луценко является главной надеждой Казахстана на предстоящих Олимпийских играх в Токио. Спортсмен из сезона в сезон набирает в плане опыта, "физики". Алексей заметно окреп, превратившись в лидера. 

Главным же успехом в этом году стала победа на шестом этапе супермногодневки "Тур де Франс". Последний раз казахстанец первым пересекал финишную черту одного из отрезков гонки десять лет назад. 

Ранее, в феврале, он финишировал третьим на многодневке UAE Tour.

Бахтиер Зайнутдинов, футбол



Бесспорно, Зайнутдинов сейчас центральная фигура в казахстанском футболе. В текущем сезоне он раскрыл себя еще глубже. Причем работает он не только в сборной, но и в ЦСКА, в который перешел за два миллиона евро.

В клубе он сразу же стал основным игроком, участвующим во всех построениях тренерского штаба. В октябре его гол в ворота "Урала" болельщиками был признан лучшим. Сам клуб занимает сейчас второе место в РПЛ и ведет борьбу за золотые медали.

Елена Рыбакина, теннис



За два первых месяца года Рыбакина приняла участие в четырех финалах теннисных турниров серии WTA. Два из них - в Санкт-Петербурге и Дубае - пришлись на февраль. Всего по итогам года она стала участницей пяти главных матчей. 

В рамках прошедших соревнований она обыгрывала соперницу из топ-3 мирового рейтинга, а также победительницу Australian Open. 20-летняя Рыбакина установила уникальное достижение, став первой теннисисткой, выигравшей 20 матчей на турнирах WTA в 2020 году. Также она стала первой казахстанкой, вошедшей в топ-20 рейтинга WTA.

Теннисистка Рыбакина также удерживает лидерство по количеству эйсов, совершенных в этом году. В ее активе их 193.

Данияр Елеусинов, профессиональный бокс



Олимпийский чемпион продолжает продвигаться к элите. И его главным шагом на сегодняшний день является победа над экс-чемпионом мира Джулиусом Индонго. Да, боксер уже давно не входит в число топовых, однако здесь главное - это сам бэкграунд и завоевание титула IBF Inter-Continental в полусреднем весе.

К слову, сама победа над намибийцем оказалась досрочной, что также говорит о возможностях Данияра.

Милад Карими, спортивная гимнастика



Обладатель олимпийской лицензии успешно выступил на этапе Кубка мира в Мельбурне. Там ему удалось пробиться сразу в четыре финала. В двух из них он поднялся на пьедестал. Так, Карими стал третьим в вольных упражнениях, а также вторым в упражнениях на перекладине. В опорном прыжке казахстанец занял четвертое место, а в упражнениях на брусьях - седьмое.

На этапе Кубка мира в Баку Карими вышел в два финала: в вольных упражнениях и упражнениях на брусьях. Однако выступить в борьбе за золотые медали он не смог. Турнир был остановлен из-за коронавируса и всех спортсменов отправили по домам.

В октябре Карими выступил на этапе Кубка мира в Венгрии, где отметился двумя серебряными медалями.

Даррен Диц, хоккей



Диц, благодаря своей эффективной игре, является главным бомбардиром "Барыса". В рамках Континентальной хоккейной лиги Даррен возглавляет список снайперов среди защитников. В его активе 11 заброшенных шайб. При этом в КХЛ продолжается регулярный чемпионат, и у него есть шанс превзойти прошлый результат (Диц также забил 11 голов, и вошел в топ-5 защитников-снайперов).

Шавкат Рахмонов, MMA (UFC)



После нескольких переносов в этом году все-таки состоялся дебют казахстанского бойца в UFC. И он более чем убедительно победил своего оппонента в лице Алекса Оливейры из Бразилии.

"У UFC есть новые перспективы в полусреднем весе", - написали в ESPN после его победы.

Рахмонов использовал один шанс, сработав безотказно, без сбоя и молниеносно. 

Сборная Казахстана по боксу



В этом году казахстанские боксеры работали над основной своей задачей сезона - завоеванием олимпийских лицензий. Первым квалификационным стартом был турнир в Аммане (Иордания), на котором мужчины справились на "отлично" (полный набор), а у женщин была добыта единственная путевка. Квотами отметились Сакен Бибосынов (до 52 килограммов), Серик Темиржанов (до 57 килограммов), Закир Сафиуллин (до 63 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма), Василий Левит (до 91 килограмма), Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма), Надежда Рябец (до 75 килограммов).

Оставить свой голос можно здесь. Голосование продлится до 10 января 2021 года.

Фото: The Sun, ЦСКА, WTA. Olympic.kz, UFC, Barys.com, WFRK, Matchroom Boxing, Tour de France

 

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Елеусинов Данияр Диц Даррен Сборная Казахстана по боксу Рыбакина Елена Луценко Алексей Зайнутдинов Бахтиер Рахмонов Шавкат UFC ЦСКА Олимпиада-2020 Головкин Геннадий Сборная РК по футболу Япония

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