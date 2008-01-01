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Новости по теме: Агапова Мария в UFC

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Первая казахстанка в UFC обезвредила "хулигана" с пистолетом
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Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
Барыс Торпедо УК 19:00
Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
Ордабасы Каспий 17:00
1 1,25 X 5,45 2 9,9
Кайрат Тобол 19:00
1 1,64 X 3,84 2 4,5
Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
Ислочь Шахтер Сл 21:00
1 5,75 X 4,4 2 1,496
Динамо-Брест Белшина 23:00
1 1,405 X 4,8 2 6,7
Футбол. Лига чемпионов 2020/21
КИ Клаксвик Слован Бр 22:00
Футбол. Лига Европы 2020/21
Колрейн Ла-Фиорита 1:0
Тре Пенне Гиляни 23:55
Футбол. Чемпионат Азербайджана 2020/21
Сумгаит Кешля Бк 20:30
Футбол. Лига Европы 2019/20
Севилья Интер 01:00
1 3,34 X 3,56 2 2,29
Теннис. Турнир WTA. Цинциннати (США) 2020
Дияс Ли 0:2
Теннис. Турнир ATP Цинциннати (США) 2020
Кукушкин Норри 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Тоди (Италия) -2020"
Бехар, Голубев Дзевецки, Валков 20:00
30 июня 20:18
Реально опасность? TikTok, сумасшедший нокаут и другие особенности следующей соперницы первой казахстанки в UFC
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Реально опасность? TikTok, сумасшедший нокаут и другие особенности следующей соперницы первой казахстанки в UFC
Бой намечен на конец августа.
24 июня 16:20
"Чувствуешь себя реально суперзвездой". Агапова - об условиях в UFC, популярности в США и следующем бое
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"Чувствуешь себя реально суперзвездой". Агапова - об условиях в UFC, популярности в США и следующем бое
Она призналась, что удивлена.
24 июня 00:30
Первая в истории UFC казахстанка сделала заявление о следующем бое
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Первая в истории UFC казахстанка сделала заявление о следующем бое
Она дебютировала с шикарной победы.
22 июня 09:49
Казахстанка после дебютной победы в UFC узнала дату и соперницу по следующему бою
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Казахстанка после дебютной победы в UFC узнала дату и соперницу по следующему бою
В промоушене она дебютировала 14 июня.
21 июня 18:58
Жалгас Жумагулов рассказал, когда в UFC появится чемпион из Казахстана
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Жалгас Жумагулов рассказал, когда в UFC появится чемпион из Казахстана
Главный промоушен мира подписал трех казахстанцев.
16 июня 10:49
Объявлен гонорар первой казахстанки в истории UFC за досрочную победу в дебютном бою
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Объявлен гонорар первой казахстанки в истории UFC за досрочную победу в дебютном бою
Она победила американку в первом раунде.
15 июня 11:40
В США казахстанку Марию Агапову назвали преемницей экс-чемпионки UFC
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В США казахстанку Марию Агапову назвали преемницей экс-чемпионки UFC
Накануне она успешно дебютировала в промоушене.
14 июня 18:59
UFC представил видео лучших моментов турнира с быстрой победой казахстанки Агаповой
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UFC представил видео лучших моментов турнира с быстрой победой казахстанки Агаповой
Она стала первой представительницей страны в промоушене.
14 июня 16:43
Агапова предстала потенциальной звездой UFC - российские СМИ о дебюте казахстанки
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Агапова предстала потенциальной звездой UFC - российские СМИ о дебюте казахстанки
На бой она вышла под музыку своего земляка Скриптонита.
14 июня 13:00
Казахстанская девушка-боец Мария Агапова получила бонус от UFC
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Казахстанская девушка-боец Мария Агапова получила бонус от UFC
В своем дебютном бою она одержала мощную победу.
14 июня 11:19
20 в голову. Сколько ударов нанесла первая казахстанка в истории UFC в дебютном бою
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20 в голову. Сколько ударов нанесла первая казахстанка в истории UFC в дебютном бою
Также названа статистика ударов соперницы.
14 июня 09:03
Видео полного боя, или как первая казахстанка в истории UFC одержала победу в дебюте
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Видео полного боя, или как первая казахстанка в истории UFC одержала победу в дебюте
Поединок не продлился и трех минут.
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