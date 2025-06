Казахстанка проиграла дебютный бой на голых кулаках

28-летняя казахстанка Мария Агапова дебютировала в промоушене Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), турнир которого прошел в Техасе (США), передают Vesti.kz.

В своем первом поединке на голых кулаках она решением судей уступила 38-летней американке Джессике Ай, для которой это также был дебют в новой лиге.

Bare Knuckle Fighting Championship - международная организация, базирующаяся в Филадельфии (США), и специализирующаяся на проведении турниров по боям на голых кулаках. Соревнования промоушена проходят в США, Великобритании, Канаде, Италии, Болгарии, Азии и ОАЭ.

